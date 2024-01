Linearity Move: Neues Animations-Tool für Mac und iPad

Seit dem Jahr 2017 wird unter dem Namen Vectornator eine Softwareumgebung für Mac, iPad und iPhone angeboten, die das Erstellen von Illustrationen und Vektorzeichnungen zulässt und über Jahre hinweg zur komplett kostenlosen Nutzung bereitstand.

Im vergangenen Jahr haben die Vectornator-Macher dann mehrere Änderungen angekündigt. Zum einen wurde Vectornator in Linearity Curve umbenannt, zum anderem wurde ein kostenpflichtiger Pro-Zugang für Februar 2024 angekündigt, der die gemeinsame Erstellung kreativer Projekte in kleinen Teams ermöglicht und dafür eine Monatspauschale von 12 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus wurde die Veröffentlichung von Linearity Move für Januar 2024 in Aussicht gestellt.

Linearity Move jetzt verfügbar

Mit Linearity Move will man dem Vektorprogramm Linearity Curve eine neue Software für Mac und iPad an die Seite stellen, die beim Erstellen von Animationen und Bewegtbild-Projekten zur Hand gehen soll. Seit heute steht Linearity Move jetzt in Version 1.0 zum Download im App Store und im Mac App Store bereit.

Nach Angaben des Berliner Softwarestudios will man sich mit der neuen App genau mittig zwischen zu einfachen und zu komplexen Animationswerkzeugen etablieren und setzt dabei vor allem auf die so genannte „Auto Animate“-Funktion, die sich automatisch um die Animation statischer Artboards kümmern soll.

Laut Linearity hat das Unternehmen eine Sammlung von über 25 Animationsvoreinstellungen zusammengestellt, die den Animationsprozess beschleunigen sollen. Diese Voreinstellungen sollen es Designern ermöglichen, schnell dynamische Bewegungen auf Vektorobjekte und Text anzuwenden. Dadurch können statische Bilder einfach in ansprechende Animationen umgewandelt werden, wobei jedem Projekt „eine einzigartige Note“ verliehen werden soll.