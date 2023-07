Bald kostenpflichtig: Vectornator wird zu Linearity Curve

Das seit 2017 kostenfrei angebotene Zeichenwerkzeug Vectornator, eine Anwendung für Mac, iPad und iPhone zur Erstellung von Illustrationen, Marketig-Material und Vektor-Zeichnungen hat sich neu erfunden und schmückt sich fortan mit einem neuen Namen: Aus Vectornator wird Linearity Curve.

Linearity Curve lässt sich, mit neuem Icon, neuer Webseite und neuem Markenauftritt aktuell noch kostenlos in der frisch veröffentlichten Version 5.0 aus dem App Store laden, informiert auf der hauseigenen Webseite jedoch schon über die bevorstehende Einführung kostenpflichtiger Monats-Abonnements.

Pro-Zugang kostet $10 pro Monat

Das Premium-Abo trägt die Bezeichnung Linearity Pro, soll 10 US-Dollar kosten und ergänzt die Standard-Funktionen der Applikation um zusätzliche KI-Funktionen, eine unlimitierte Bearbeitungs-Historie, Kollaborations-Funktionen, das Kommentieren von Projekten und erweiterte Im- und Export-Optionen. Geplant ist nach Angaben der Macher die kostenpflichtige Tarife zum Ende des Jahres freizugeben.

Neben Linearity Curve (also dem ehemaligen Vectornator) werden die Pro-Tarife auch die erweiterten Funktionen von Linearity Move zur Verfügung stellen, dem Videodesign-Werkzeug der selben Entwickler. Geplant ist jedoch, von beiden Anwendungen auch zukünftig eine kostenfreie Basisversion anzubieten, die sich gänzlich ohne Bezahlung nutzen lassen wird. Wie genau die Einschränkungen der Basisversion ausfallen werden, bleibt abzuwarten.

Unter der Überschrift „Say hello to Linearity Curve“ haben die Entwickler der Anwendung den Neustart des Mac-Downloads in ihrem Hausblog kommentiert und nennen die zukünftige Zielgruppe beim Namen. Das Linearity-Angebot richtet sich an professionelle Gestalter, die Design für Marketing-Zwecke machen.