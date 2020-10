MediaMarkt nimmt eigene Fire-TV-Fernseher ins Programm

Mit einem Fernseher der Eigenmarke „OK.“ wollen MediaMarkt und Saturn den Fire-TV-Fernsehern von Grundig Konkurrenz machen. Das Gerät mit dem nicht besonders eingängigen Namen ODL 55750UV-TFB kommt mit 55 Zoll Bildschirmgrößte und 4K-Unterstützung zum Preis von 377 Euro.

Auf Basis der direkten Integration des Videoangebots von Amazon verspricht der Hersteller mehr Komfort und eine bessere Nutzererfahrung. Zudem wird die Anschaffung von externem Fire-TV-Zubehör überflüssig.

Mit seiner Bildschirmdiagonale von 139 Zentimetern bringt es der Flachbildfernseher bei 3.840 x 2.160 Pixeln Auflösung auf eine Gehäusegröße von 124 x 72 Zentimeter und ist dabei 8,1 Zentimeter tief. Ein Standfuß ist im Lieferumfang enthalten und macht den Fernseher fünf Zentimeter höher, alternativ bietet das Gerät nach VESA-Standard auch die Möglichkeit zur Wandmontage.

Die Internetverbindung kann wahlweise über WLAN oder kabelgebunden erfolgen. An weiteren Anschlüssen stehen 4x HDMI, 2x USB, Composite Video/Audio In, VGA, ein optischer Audioausgang, Kopfhörerausgang und ein Slot für CI+ bereit. Der Fernseher hat Tuner für DVB-C, DVB-S und DVB-S2 integriert. Die Audioleistung wird mit 2 x 10 Watt Stereo angegeben, dabei werden Dolby Audio und Dolby Digital Plus unterstützt.

Im Lieferumfang ist zudem eine auf den Fernseher abgestimmte Alexa-Sprachfernbedienung mit Sondertasten unter anderem für Prime Video, Netflix und DAZN enthalten.

Der OK. ODL 55750UV-TFB lässt sich bei MediaMarkt bereits bestellen und soll von kommender Woche an ausgeliefert werden. Zudem gehen wir von einer zeitnahen Filialverfügbarkeit aus.