LibreOffice: Großes Update für das freie Bürosoftware-Paket

Die Textverarbeitung WRITER besitzt ein neues Menü zum einfachen Einfügen von Seitenzahlen und verfügt unter anderem über eine bessere Verwaltung von Fußbnoten. Die Tabellenkalkulation CALC kopiert nun auch Druckbereiche mit, hat einen Autofilter mit an Bord der nach Farbe sortieren kann und bietet ein neuss Kompaktlayout für Pivot-Tabellen an.

Nach nunmehr 12 Jahren am Markt kümmert sich LibreOffice aktuell vornehmlich um Verfeinerungen und Optimierungen und weniger um die Integration gänzlich neuer Funktionen. So hat man sich auch im aktuellen Release wieder um das Aufpolieren der Benutzeroberfläche, die Codebereinigung und die Optimierung der Programm-Performance gekümmert.

