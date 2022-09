LibreOffice: Freie Bürosoftware ab sofort auch im Mac App Store

Einen knappen Monat nach Ausgabe des letzten nennenswerten Updates auf Version 7.4 bietet sich das Bürosoftware-Paket LibreOffice fortan auch zum Download über den Mac App Store an. Interessierte Anwender müssen so nicht mehr zwingend den manuellen Download über die Projektseite des quelloffenen Microsoft-Office-Konkurrenten anstoßen, sondern können von den bequemen und vor allem automatischen Aktualisierungen des von Apple betriebenen Softwarekaufhauses profitieren.

