Vor dem Oktober-Event: Feine Änderungen an der Akkuanzeige

Irgendwann im Oktober wird Apple noch mal zu einem „Special Event“ einladen. Die zweite Hardware-Veranstaltung in diesem Herbst wird dem Vernehmen nach für neue MacBook Pro-Modelle und neue iPads sorgen, könnte den Mac mini mit neuen M2-Prozessoren ausstatten und den Mac Pro erstmals von seinen noch vorhandenen Intel-Fesseln lösen und endlich auch mit einem Prozessor aus Apples Chip-Labor bestücken.

White/gray with black letters (not becoming white in the non full part of the battery) pic.twitter.com/VyEVEta5Gv

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 20, 2022