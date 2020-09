LG-Rückzieher: Doch kein AirPlay 2 und HomeKit für ältere Fernseher

Im April hat LG zur Freude vieler Bestandskunden angekündigt, dass auch TV-Geräte mit Baujahr vor 2019 mit AirPlay 2 und HomeKit kompatibel werden. Ein Update für Geräte aus der Modellreihe 2018 wurde noch für dieses Jahr versprochen, zudem hatte der Hersteller weitere Aktualisierungen für 2017 und davor gefertigte Geräte mit der webOS-Version 3.5 und früher zumindest nicht ausgeschlossen. Doch daraus wird nichts. Wie der Hersteller jetzt verlauten lässt, gibt es keine Pläne, Fernseher vor 2019 mit diesen Funktionen auszustatten.

Hi there, LG has no plans to update its pre-2019 TVs with Airplay2 or Homekit unfortunately. Apologies for the inconvenience caused!

— LG UK (@LGUK) August 26, 2020