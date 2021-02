LastPass: Free-Nutzer müssen Einschränkung selbst wählen

Der Passwort-Manager LastPass hat Einschränkungen für Nutzer angekündigt, die bislang auf das kostenlose Free-Angebot des 1Password-Konkurrenten zugegriffen haben. Heute in einem Monat, also ab dem 16. März, wird dieses nur noch „Geräte eines Typs“ zulassen. Diese dürfen dann zwar in unbegrenzte Anzahl eingesetzt werden, allerdings müssen sich Anwender entscheiden.

Nur noch „Computer“ oder „Mobile Geräte“

LastPass-Nutzer mit Free-Konto müssen sich zwischen den Gerätetypen „Computer“ und „Mobile Geräte“ entscheiden und können fortan nur noch von einem der gewählten Gerätetypen auf die persönliche Passwort-Sammlung zugreifen.

Während die Kategorie „Computer“ Desktoprechner und Laptops (mit Windows, macOS und Linux), Windows-Tablets sowie die LastPass-Browsererweiterung für Chrome, Firefox und Safari abdeckt, sind in der Kategorie „Mobile Geräte“ iOS- und Android-Smartphones, Smart-Watches und Tablets wie das iPad enthalten.

Nach der Entscheidung für eine Geräteklasse muss LastPass auf einen Premium- oder Families-Account hochgestuft werden, um unbegrenzten Gerätetyp-Zugriff zu bekommen.

Wer sich bei der Auswahl „verklickt“ bekommt drei Mal die Möglichkeit den aktiven Gerätetyp zu wechseln, muss sich dann jedoch mit der finalen Wahl zufriedenstellen und kann diese nicht mehr korrigieren. Für Nutzer der kostenpflichtigen Accounts „LastPass Premium“ und „LastPass Families“ ändert sich vorerst nichts.

Zum Abo drängen

Die Änderung, die heute im offiziellen LastPass-Blog kommuniziert wurde, soll mehr Anwender zum Abschluss der kostenpflichtigen Abo-Dienste drängen, die für 2,90 Euro (Premium) beziehungsweise 3,90 Euro pro Monat (Families) bei jährlicher Zahlung angeboten werden und neben einem verschlüsselten Dateispeicher auch Passwort-Freigaben beinhalten.

Das erste Gerät, das sich nach dem 16. März mit einem Free-Account verbindet wird automatisch den Geräte-Typen einstellen.