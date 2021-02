DHL Digital-Offensive: Neue Poststationen starten mit Videochat

Im März 2020 kündigte die Post eine umfangreiche Digitaloffensive an – ifun.de berichtete. Kunden von GMX und Web.de sollten Brief-Ankündigungen per E-Mail erhalten, das Live-Tracking von Paketen sollte endlich an den Start gehen, die Mobile Briefmarke sollte das Handyporto ersetzen und die Sendungsverfolgung von Briefen über das Internet sollte möglich gemacht werden.

Ebenfalls Teil der Digitaloffensive sollte die neue Poststation werden. Die Post versprach einen neuen Automatentyp aufzustellen, der zusätzlich zu Paketversand (und -empfang) auch als Briefzentrale und bargeldloser Marken-Shop genutzt werden konnte.

Vorerst 20 Testmodelle in Nordrhein-Westfalen

Heute nun sind die ersten Prototypen der neuen Poststationen in den Betrieb gegangen. Im Test vorerst ausschließlich in Nordrhein-Westfalen eingesetzt, stehen die 20 neuen Modelle aktuell in Köln, Aachen und Euskirchen und sollen bis zu 90 Prozent der Dienstleistungen handhaben, die üblicherweise von den Filialen erbracht werden.

So lassen sich an den mit einem Touchscreen ausgestatteten Automaten auch Brief- und Paket-Marken kaufen. Zudem soll eine persönliche Beratung per Videochat möglich sein, über den bei Bedarf Servicemitarbeiter zugeschaltet werden.

Ähnlich wie die Packstation verlangt auch die Poststation für den Empfang von Paketen eine Registrierung. Ist diese erfolgt, soll die Dienstleistung allerdings grundsätzlich kostenfrei angeboten werden.

Derzeit ist die Deutsche Post in Deutschland mit 24.000 Filialen und Paketshops aufgestellt und betreibt darüber hinaus 6500 Packstationen sowie 110.000 Briefkästen in der Bundesrepublik. Die neuen Poststationen sollen dieses Angebot nun ergänzen.

Im Testbetrieb sollen die 20 jetzt aufgestellt Modelle vor allem Rückmeldungen von Verbrauchern entgegennehmen und prüfen wo die Automaten noch verbessert werden können beziehungsweise verbessert werden müssen.

