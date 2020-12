Last-Minute-Gerüchte sehen AirPods Studio im Anmarsch

Sehen wir heute noch neue Apple-Hardware? Im Anschluss an die Debatte „Apple TV oder nicht?“ sehen neue Spekulationen eine Vorstellung von Apples lange erwarteten AirPods-Studio-Kopfhörern am heutigen Nachmittag kommen. Auf die „mit der Angelegenheit vertrauten Quellen“ der Webseite AppleTrack sollte man vielleicht nicht all zu viel geben, doch äußert sich auch der für seine guten Beziehungen zu Apple bekannte Autor Mark Gurman in dieser Richtung.

Some reading on our stories about the long-in-development Apple headphones April: https://t.co/IN5Yy7aDGI and in October https://t.co/cONNugsahk “Apple is still planning to announce high-end, noise-canceling over-ear headphones.” — Mark Gurman (@markgurman) December 7, 2020

Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass Gurman ausgerechnet jetzt auf seine im April und Oktober veröffentlichten Artikel zu den Apple-Kopfhörern „AirPods Studio“ hinweist und den Satz „Apple plant nach wie vor die Ankündigung von hochwertigen, geräuschunterdrückenden Über-Ohr-Kopfhörern“ derart hervorhebt. Der Verkauf von On- oder Over-Ear-Kopfhörern vor Weihnachten würde dann zumindest auch den in der vergangenen Woche veröffentlichten Kommentar „Winter exclusive, good for winter“ ein Stück weit nachvollziehbar machen.

Die Vorstellung von vollwertigen Apple-Kopfhörern ist mittlerweile seit Jahren im Gespräch. Apple besitzt zwar seit einiger Zeit die Marke Beats, macht seiner Tochter aber bereits im Ohrhörer-Segment schon ordentlich Konkurrenz. Das Angebot eigener High-End-Kopfhörer wäre durchaus kein Widerspruch zum bestehenden Beats-Portfolio, zumal sich die Zielgruppe auch nur ansatzweise überschneiden dürfte.

Apples AirPods Studio sollen als Profi-Kopfhörer auf zahlungskräftige Kunden speziell auch im Audiobereich zielen. Es wird erwartet, dass die Premium-Kopfhörer aus hochwertigen Materialien gefertigt sind, über USB-C geladen werden und sich drahtlos mit Endgeräten verbinden. Gerüchten zufolge will Apple die Kopfhörer in zwei Varianten auf den Markt bringen. Die Top-Version soll demnach 599 Dollar kosten, zudem sei eine kleinere, sportlichere Variante für 350 Dollar geplant.