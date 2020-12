Apple-Leaker sieht morgen neues neues Apple TV 4K kommen

Morgen soll uns ja möglicherweise neue Apple-Hardware erwarten. Wir konnten vergangene Woche darüber berichten, dass sich in internen Support-Dokumenten recht eindeutige Anzeichen diesbezüglich finden. Allerdings waren damit keinerlei konkrete Hinweise mit Blick auf die Art der zu erwartenden Neuerungen verbunden. Auf Twitter streiten sich nun zwei halbwegs renommierte „Leaker“ darüber, ob Apple in diesem Monat noch ein neues Apple TV auf den Markt bringt oder nicht.

Apple TV:

4K (as I said HD is rip).

64/128 GB.

A12Z

Releasing on Tuesday.

Shipping on Friday.

Just a summary of what I said 3 days ago.

(Free fitness plus is rip, however I still think it’s coming alongside it).

Thank me later.

