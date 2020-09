AirPods Studio: So sehen Apples neue „Pro-Kopfhörer“ aus

Apples kommende Kopfhörer „AirPods Studio“ zeigen sich nun erstmals in wackligen Videoaufnahmen und sauberen Renderings. Das Design scheint somit von zwei voneinander unabhängigen Quellen bestätigt und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis eine offizielle Ankündigung folgt.

Die AirPods Studio sind demnach aus Leder und Metall gefertigt, mit magnetischen Ohrmuscheln ausgestattet und können beliebig aufgesetzt werden – der Hörer erkennt das rechte und linke Ohr selbst. Auf einen Kopfhöreranschluss verzichtet Apple, geladen werden die drahtlosen Kopfhörer offenbar über USB-C.

Jon Prosser hat ja bereits im Vorfeld versprochen, das Aussehen der Kopfhörer anstelle von Fotos in Form von eigens zu diesem Zweck erstellten Renderings zu zeigen. Dieser Aufwand wird betrieben, um Prossers Quellen bei Apple zu schützen. Das Unternehmen sucht, nachdem Prosser regelmäßig vorab über Details zu kommenden Apple-Vorstellungen Bescheid wusste, fieberhaft nach undichten Stellen.

Die Kopfhörer kommen mit leichtem Retro-Touch und präsentierten sich im Gegensatz zu den Beats-Produkten eher als Premium-Zubehör. Dies dürfte sich am Ende auch im Preis der Geräte niederschlagen.

Ein weiteres Bild sowie ein verschwommenes Video der Geräte sind auf dem ebenfalls in der Vergangenheit schon in Sachen Apple-Leaks aktiven Twitter-Account Fudge zu sehen. Die Veröffentlichung dürften weitere Zweifel and er Existenz und baldigen Vorstellung der Kopfhörer zerstreuen.