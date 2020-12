Apple-Videos: „Up Next“-Jahresrückblick und Mariah-Carey-Interview

Mit „Up Next – Class of 2020“ hat Apple Music einen visuellen Rückblick auf das auslaufende Jahr veröffentlicht, der allerdings speziell auf Apples „Up Next“-Programm für junge und aufstrebende Künstler ausgerichtet ist. Das Video lässt die damit verbundenen Empfehlungen des Jahres im Schnelldurchlauf Revue passieren.

Das im Deutschen „Up Next: Jahrgang 2020“ titulierte Video springt mit etwas über einer Minute Länge einmal quer durch die Top-Platzierungen bei „Up Next“ in diesem Jahr. Zu sehen sind dabei Victoria Monét, Don Toliver, Natanael Cano, Orville Peck, beabadoobee, Rema, Holly Humberstone, Givēon, Ingrid Andress, Conan Gray und BENEE.

2020 war ein Jahr des Ausnahmezustands, reich an Turbulenzen und Umwälzungen. Doch es war auch reich an aufregenden Newcomern, die die Musikwelt mit ihren frischen Sounds aufmischten: Givēon, beabadoobee, Orville Peck und BENEE sind nur einige der jungen Acts, die Apple Music im Rahmen seiner Up Next-Reihe in den Fokus gerückt hat.

Mariah Carey im Apple-Music-Interview

Begleitend dazu hat Apple auch ein 44 Minuten langes Interview mit Mariah Carey online gestellt. Das Video zeigt die Sängerin im Gespräch mit Apples Radiostimme Zane Lowe und begleitet die Veröffentlichung von Careys „Magical Christmas Special“ für Apple-Abonnenten.