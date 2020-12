HomePod-Mini-Weihnachtsvideo bei Apple Deutschland

Apples Weihnachtsvideo haut uns in diesem Jahr nicht unbedingt vom Hocker. Im Gegensatz zu den teils großartigen Produktionen der vergangenen Jahre bekommen wir diesmal einen in Musikvideo-Form gehaltenen Werbespot für den HomePod mini zu sehen. Apple bietet den zweieinhalb Minuten langen Film jetzt auch als deutsche Fassung an, wobei hier lediglich der Titel „The magic of mini“ zu „mini klingt magisch“ übersetzt wurde.

Zentrale Figur ist die amerikanische Rapperin Tierra Whack, die im neuen Apple-Video ihren alten großen HomePod mit dem Kommando „Hey Siri, turn it way up“ durch einen HomePod mini ersetzt.

Apple veröffentlicht seine Weihnachtsfilme regelmäßig gegen Ende des Monats November. In den vergangenen Jahren hatten die Produktionen häufig einen stark familiären Bezug. Als eines der von den Nutzern am besten bewerteten Weihnachtsvideos von Apple zählt weiterhin der Clip „Misunderstood“ aus dem Jahr 2013.