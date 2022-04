Ladedock für die Magic Mouse irritiert – Satechi Hochkant-Dock lieferbar

Ascrono bewirbt seinen Magic Mouse 2 Charger als das perfekte Zubehör für Apples drahtlose Bluetooth-Maus. So richtig ernst können wir die zum Preis von 43 Euro erhältliche Ladestation allerdings nicht nehmen – es sei denn, ihr leidet Monk-mäßig unter extremem Ordnungswahn.

Die Möglichkeit, die Magic Mouse über nach auf eine Ladestation zu stellen, klingt zunächst ja vielleicht ganz interessant. Wer allerdings mit der drahtlosen Maus von Apple arbeitet, weiß wie selten der Anschluss an die in der Tat ungeschickt an der Unterseite des Geräts platzierte Lightning-Buchse für die Stromzufuhr tatsächlich nötig ist. Voll geladen lässt sich die Zeit, bis der integrierte Akku leer ist, eher in Wochen rechnen und schon wenige Minuten am Strom genügen, um die Maus wieder für mehrere Tage einsatzbereit zu haben.

Falls dennoch Bedarf herrscht, könnt ihr den Magic Mouse 2 Charger von Ascorno zum Preis von 42,95 Euro beim Hersteller bestellen. Der Versand in die Länder der EU soll vom Monatsende an möglich sein.

Satechi Dual-Vertikalständer lieferbar

Halbwegs passend zum Thema haben wir gleich noch ein Update mit Blick auf den vergangene Woche von uns vorgestellten Dual Vertical Laptop Stand von Satechi. Der Aluminiumständer für zwei Geräte ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Bei Amazon lässt sich das Zubehör zum Preis von 46,99 Euro ordern.

Satechis Dual Vertical Laptop Stand nimmt ein geschlossenes Apple-Notebook auf, das darin beispielsweise auch im „Clamshell-Modus“ benutzt werden kann. Zudem bietet die Tischhalterung Platz für ein weiteres Gerät wie beispielsweise ein Tablet. Die gummierte Polsterung der beiden Ablagefächer sorgt dabei dafür, dass die eingestellten Geräte geschont und nicht zerkratzt werden.

Achtet allerdings auf die angegebenen Abmessungen: So sind die vom Hersteller angegebenen maximal 0,6 Zoll beziehungsweise 1,52 Zentimeter für beide im vergangenen Jahr vorgestellten MacBook-Pro-Modelle zu knapp: Das MacBook Pro 14“ misst zugeklappt 1,55 Zentimeter und das MacBook Pro 16“ sogar 1,68 Zentimeter. Komischerweise listet Satechi die beiden Modelle dennoch als mit dem Ständer kompatibel.