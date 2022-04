ZDF Mediathek: Die Highlights im Mai 2022

Das ZDF macht den Start mit Blick auf die Video-Ankündigungen für den kommenden Monat. Der öffentlich-rechtliche Kanal hat sich ja insbesondere mit seinem Entertainment-Ableger ZDFneo mittlerweile als Heimat für hochwertige Serien – sowohl als Eigenproduktion als auch in Kooperation und zugekauft – etabliert.

Agatha Raisin – Staffel 4

Im Mai geht die britische Krimi-Komödienserie „Agatha Raisin“ mit insgesamt acht neuen Folgen in die vierte Runde. Offizieller Serienstart ist Samstag der 7. Mai und so wie es aussieht, stehen von diesem Stichtag an gleich alle acht neuen Folgen im Block online zum Abruf bereit.

Auch in der vierten Staffel versucht sich die ehemalige PR-Managerin Agatha Raisin als Hobbydetektivin. Im beschaulichen Ort Carsley löst sie knifflige Fälle.

Jack Taylor – Staffel 2

Am 17. Mai folgt dann die zweite Staffel der Krimireihe „Jack Taylor“ mit drei neuen Folgen.

Ken Bruens Romane bilden die literarische Grundlage der Krimireihe, die nicht nur einen kernigen Ermittler mit Alkoholproblemen bietet, sondern auch den sozialen Wandel Irlands nachzeichnet.

Becoming Charlie

Die sechsteilige Dramaserie „Becoming Charlie“ ist neues „neoriginal“ und steht vom 20. Mai an in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

Das Suchen und Finden der eigenen Nicht-Binarität katapultiert Charlie und Charlies Umfeld aus der Komfortzone und rüttelt an scheinbar unumstößlichen Wahrheiten.

The Foreigner – Rache für meine Tochter

Als letztes „Highlight“ im Mai bewirbt das ZDF den vom 23. Mai an verfügbaren Thriller „The Foreigner – Rache für meine Tochter“.

Nachdem seine Tochter in London bei einem Attentat ums Leben kam, ermittelt ein chinesischer Restaurantbesitzer auf eigene Faust. Dabei hofft er auf die Hilfe des irischen Politikers Liam Hennessy, der einst der IRA sehr nahe stand.

Sämtliche Inhalte der ZDFmediathek stehen auch für den Zugriff per Webbrowser oder die App des Senders online bereit.