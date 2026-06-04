Dreame P-Wind10: Smarte Kompakt-Klimaanlage jetzt verfügbar

Die mobile Klimaanlage Dreame P-Wind10 ist jetzt in Deutschland erhältlich. Nachdem der Hersteller den Marktstart bereits für Mitte Mai angekündigt hatte, lässt sich das Gerät inzwischen über Amazon und den offiziellen Dreame-Shop bestellen. Zum Start wird die Variante in „Camel Gold“ für 359 Euro angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 399 Euro.

Die P-Wind10 richtet sich an Nutzer, die einzelne Räume gezielt kühlen wollen, ohne eine fest installierte Klimaanlage einzubauen. Dreame bietet das Gerät in Versionen mit 7.000 und 9.000 BTU an. Die kleinere Ausführung ist für Räume bis 25 Quadratmeter vorgesehen, die größere Variante soll Flächen bis 33 Quadratmeter abdecken. Beide Modelle messen 285 × 305 × 700 Millimeter und erreichen laut Hersteller einen Geräuschpegel von 65 dB.

Kühlung, Entfeuchtung und App-Steuerung

Die Klimaanlage kombiniert drei Betriebsarten. Neben dem Kühlmodus stehen ein Ventilatormodus und ein Entfeuchtungsmodus zur Verfügung. Die Entfeuchtungsleistung liegt je nach Modell bei 0,92 beziehungsweise 1,16 Litern pro Stunde. Ein 3D-Luftstrom mit horizontaler Oszillation soll die gekühlte Luft gleichmäßiger im Raum verteilen.

Bedient wird die P-Wind10 direkt am LED-Display, per Fernbedienung, über WLAN oder über die Dreame-App. Dazu kommen ein 24-Stunden-Timer und ein Schlafmodus, der Licht und Geräusche reduzieren soll. Wie bei mobilen Klimageräten üblich, arbeitet auch die P-Wind10 mit einem Abluftschlauch. Das passende Fensterzubehör wird mitgeliefert, Dreame nennt eine geeignete Fensterhöhe von 650 bis 1250 Millimetern.

Flügelloser Ventilator MF10 ebenfalls erhältlich

Ergänzend bietet Dreame inzwischen auch den flügellosen Ventilator MF10 an. Das Gerät kostet im Dreame-Shop 300 Euro, bei Amazon wird es aktuell für rund 294 Euro gelistet. Der Ventilator setzt auf zwei bewegliche Luftauslässe, die einen 270-Grad-Raumluftstrom erzeugen sollen.

Dazu kommen App-Steuerung, Fernbedienung, Sprachassistenten-Unterstützung und ein waschbarer Primärfilter. Der MF10 ersetzt keine Klimaanlage, kann aber zur Luftzirkulation eingesetzt werden. Dreame bewirbt ihn auch als Ergänzung zu Klimageräten, da sich gekühlte Luft damit besser im Raum verteilen lässt.