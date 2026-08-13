Mähroboter Dreame A2: Seit letztem Jahr von 2.799 Euro auf 999 Euro

Der Dreame A2 3000 ist aktuell für 999 Euro erhältlich und damit deutlich günstiger als noch zum Verkaufsstart. Als wir den Mähroboter im März 2025 vorgestellt haben, lag der Listenpreis bei 2.799 Euro. Selbst der damalige Einführungsrabatt drückte den Preis lediglich auf 2.499 Euro. Damit kostete das Gerät zum Start rund zweieinhalbmal so viel wie heute.

Der aktuelle Preis macht den A2 vor allem für größere Grundstücke interessant. Dreame legt das Modell für Rasenflächen von bis zu 3.000 Quadratmetern aus. Die Orientierung übernimmt eine Kombination aus 3D-LiDAR und kamerabasierter Hinderniserkennung. Begrenzungskabel oder eine separat aufgestellte RTK-Antenne sind nicht erforderlich.

LiDAR statt Begrenzungskabel

Vor dem ersten Einsatz wird das Grundstück digital erfasst. Anschließend bewegt sich der Roboter anhand dieser Karte über die angelegten Mähbereiche. Über die Dreame-App lassen sich Zonen, Zeitpläne und Schnitthöhen festlegen. Eine ausfahrbare Schnittscheibe soll zudem den Abstand zu Rasenkanten reduzieren.

Das Grundprinzip kennen wir inzwischen auch von anderen Dreame-Modellen. Beim A1 Pro konnten wir die LiDAR-Navigation ausführlich ausprobieren. Dort erwies sich insbesondere die Einrichtung ohne Kabel und externe Signalgeber als komfortabel. Der A2 ergänzt dieses Konzept um die zusätzliche kamerabasierte Hinderniserkennung und ist für größere Flächen ausgelegt.

Preisverfall verändert die Einordnung

Zum ursprünglichen Listenpreis von 2.799 Euro bewegte sich der A2 deutlich oberhalb vieler einfacher Gartenroboter. Bei aktuell 999 Euro fällt die Einordnung anders aus. Der Preis liegt 1.500 Euro unter dem bereits reduzierten Einführungspreis und 1.800 Euro unter der ursprünglichen Preisempfehlung.

Wer noch mehr Reserven für anspruchsvolles Gelände benötigt, findet oberhalb des A2 weiterhin Dreames größere Modelle. Den A3 AWD Pro haben wir zuletzt mit Allradantrieb und LiDAR-Navigation ausprobiert. Der A2 bleibt dagegen ein auf größere Rasenflächen zugeschnittener LiDAR-Helfer ohne RTK-Infrastruktur.

Produkthinweis DREAME A2 3000 Mähroboter – Kabellos ohne RTK, für Flächen bis zu 3000 m² 999,00 EUR 1.999,00 EUR

Den deutlichen Preisrückgang zeigen wir zusätzlich im eingebundenen Preisverlauf: