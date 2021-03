Kurz vor dem Start: Vectornator 4 und NetNewsWire 6

Zwei beliebte Mac-Applikationen bereiten derzeit ihre nächsten großen Aktualisierungen vor. Der freie RSS-Reader NetNewsWire hat die erste Beta von Version 6.0 in den Ring geworfen. Das Vector-Zeichen-Programm Vectornator steht kurz davor Ausgabe 4.0 zum Download für den Mac anzubieten und hat im Blog-Eintrag zur Vorstellung der runderneuerten Version eine Freigabe in der laufenden Woche in Aussicht gestellt.

Vectornator 4

Vectornator startete eigentlich als ganz konventionelle Bezahl-Applikation, sammelte dann jedoch einen Haufen Risikokapital ein und bietet sich seitdem als vollständig kostenlose Anwendung an, die erst mal ihre Nutzerbasis vergrößern will, ehe man wieder über Möglichkeiten zur Monetarisierung nachdenkt.

Version 4.0 des Illustrations-Programms ist vollständig für den Einsatz unter macOS Big Sur optimiert und sorgt sich um einen umfangreichen Facelift der Benutzeroberfläche – die Nutzung unter macOS Catalina wird nicht mehr möglich sein. Dennoch sei es den Machern gelungen große Teile des Programm-Codes sowohl unter macOS als auch unter iPadOS und iOS einzusetzen, was die Pflege der Anwendung auf lange Sicht einfacher machen soll.

Die neuen Werkzeugleisten von Version 4 schweben jetzt über der Arbeitsebene, neue Menüleisten-Einstellungen sollen den Zugriff auf Werkzeug-Konfigurationen vereinfachen. Zudem tritt die Mac-App mit einem neuen Homescreen an. Vectornator 4 soll noch im Laufe der Woche auf Vectornator.io/4 zum Download angeboten werden.

NetNewsWire 6

Der Newsreader NetNewsWire 6 kann als Beta bereits ausprobiert werden und besitzt in seiner neuesten Version nun eine Möglichkeit ausgesuchten Twitter-Profilen zu folgen.

Zudem können auch Twitter-Suchen und so genannte Mentions in NetNewsWire abonniert werden und informieren euch, sobald zu einem Thema das euch interessiert, neue Wortmeldungen auf dem Kurznachrichten-Portal vorliegen.