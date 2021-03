Brother Laserdrucker: TNR-SRT wenn der Toner „alle“ ist

Im Mai 2017 waren wir im Markt für einen schwarz-weißen Laserdrucker und haben euch an unserer Entscheidungsfindung teilhaben lassen. Unsere damalige Wahl, den Brother HL-L5200DW würden wir ohne mit der Wimper zu zucken auch knappe vier Jahre später noch mal kaufen.

TNR-SRT: Das versteckte Menü lässt sich leicht aufrufen

Mit seiner offiziellen Preisempfehlung von 415 Euro wäre der monochrome Laserdrucker, der 40 Blatt die Minute schafft, zwar umgehend aus unseren Budget-Vorstellungen gefallen, der Straßenpreis der A4-Maschine lag damals wie heute jedoch bei unter 300 Euro und lieferte dafür umfangreiche Ausstattungsmerkmale.

Das 2016er Modell ist solide verarbeitet, bietet AirPrint (und bei Bedarf eine zusätzliche App) an, ist mit LAN, WLAN und USB-Schnittstelle ausgestattet und offeriert aktuelle Mac-Treiber. Zwar lässt sich die Box auch ohne zusätzliche Software-Installation als Mac-Drucker einrichten, gestattet so jedoch die einfache Firmware-Aktualisierung und eine detaillierte Auswahl der Druckoptionen.

Schön auch: Das Webinterface zur einfachen Verwaltung der Druck-Optionen und der angebotene Leise-Modus, der die Druckgeschwindigkeit zwar etwas reduziert, dafür aber erträglicher für die Ohren ist. Die WLAN-Konfiguration (inkl. Passworteingabe) lässt sich komplett über das einzeilige LC-Display abwickeln.

Toner-Leer-Meldungen auf iPhone, iPad und Mac

Nach knapp vier Jahren im Einsatz ist der Brother Laserdrucker in den vergangenen Wochen dann dazu übergegangen nach jedem Druckvorgang eine Toner-Warnung auf die Displays von iPhone und iPad zu zaubern.

Die Warnmeldung verwandelte sich, trotz nach wie vor guter Druck-Ergebnisse, kürzlich in einen Fehler. Statt „Toner fast alle“ meldet der Brother-Drucker nun „Toner alle“ und nahm keine neuen Druckaufträge mehr entgegen.

TNR-STR in verstecktem Reset-Menüs

Zwar ist der neue Toner schon bestellt, um bis zur Lieferung noch über die Runden zu kommen, bietet sich jedoch der Aufruf des versteckten Reset-Menüs an. Durch den gleichzeitigen Druck der Tasten „Cancel“ und „Secure“ am Drucker lässt sich das Menü TNR-STR einblenden. Dieses gestattet das Zurücksetzen des Toner-Status. Wurde der Status zurückgesetzt lässt sich die aktuelle Kartusche so lange Weiternutzen, bis diese wirklich leergedruckt ist, ohne dabei mit Fehlermeldungen zu nerven.