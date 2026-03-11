Mit den Modellen Play und Era 100 SL hat Sonos nicht nur neue Lautsprecher vorgestellt, sondern will auch ein Stück weit zur Normalität zurückkehren. In den letzten zwei Jahren ging es bei Sonos vor allem darum, die durch ein desaströses App-Update geschaffenen Probleme zu beseitigen und das Vertrauen seiner Kunden zurückzugewinnen.

Besonders hart waren (und sind zum Teil noch) die ältesten und treuesten Kunden von Sonos von den hausgemachten Problemen betroffen. Insbesondere ältere Lautsprechermodelle des Herstellers haben durch technische Umstellungen ihre Zuverlässigkeit verloren.

Im Rahmen der Bemühungen, den angerichteten Schaden zu begrenzen, hat Sonos auch Teile seines Führungsstabs ausgetauscht. Das Unternehmen wird jetzt von Tom Conrad geleitet. Die neuen Lautsprecher sind nicht nur die erste Neuvorstellung im Endkundensegment, seit Conrad übernommen hat, sondern zugleich auch die ersten neuen Lautsprecher in diesem Bereich seit Beginn der Probleme rund um die neue App.

Streaming-Box wurde gestrichen

Unter der Leitung von Conrad wurde auch die Arbeit an einer Streaming-Box eingestellt, die Sonos als Konkurrenz zu Apple TV auf den Markt bringen wollte. Im Interview mit Bloomberg bestätigt der Unternehmenschef nicht nur, dass Sonos tatsächlich an diesem Produkt gearbeitet hat, es habe sogar schon einen geplanten Veröffentlichungstermin gegeben, jedoch nicht ausreichend Personal, um die Entwicklung rechtzeitig abzuschließen.

Künftig wolle man sich bei Sonos stattdessen wieder stärker auf das Zusammenspiel der Geräte konzentrieren. Die Softwareentwicklung soll dabei eine zentrale Rolle spielen, um Stabilität und Zuverlässigkeit zu verbessern. Laut Conrad hat Sonos im vergangenen Jahr rund 50 Softwareupdates veröffentlicht. Die Plattform laufe inzwischen stabiler, Probleme wie aus dem Netzwerk verschwindende Lautsprecher oder Verzögerungen bei einfachen Befehlen seien deutlich seltener geworden.