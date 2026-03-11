Tembo ist eine außergewöhnliche Rhythmusmaschine. Das Gerät erinnert optisch an ein Schachbrett, kombiniert einen Schritt-Sequencer mit einer Sampling-Funktion und setzt dabei auf eine ungewöhnliche Steuerung über Magnete. Nutzer können damit auf spielerische Weise eigene Klänge aufnehmen und kurze Musiksequenzen erstellen.

Sequencer mit magnetischer Steuerung

Das zentrale Element von Tembo ist ein 16-stufiger Schritt-Sequencer. Auf der Oberfläche des Geräts werden Magnete platziert, um einzelne Töne oder Beats zu erzeugen. Durch das Übereinanderlegen von zwei Magneten lassen sich zusätzliche Zwischenschritte aktivieren. Durch das Drehen der Magnete lassen sich Offbeats und rhythmische Verschiebungen erzeugen.

Neben dem Sequencer verfügt das Gerät über eine Sampling-Funktion. Über ein integriertes Mikrofon lassen sich Geräusche aufnehmen und unmittelbar in Loops verwandeln. Nutzer können diese Klänge anschließend mit Effekten versehen oder mit weiteren Spuren kombinieren.

WLAN, Bluetooth und MIDI

Tembo lässt sich über WLAN und Bluetooth mit weiteren Diensten verbinden. Beispielsweise können Nutzer neue Samples, Loops und Effekte laden oder ihre Aufnahmen in der Cloud speichern. Auch Updates für die Hardware sollen sich auf diesem Weg beziehen lassen.

Über einen USB-MIDI-Ausgang kann man das Instrument mit einem Computer und kompatibler Software verbinden. Zudem bietet ein Audioeingang die Möglichkeit zum Anschluss von externen Instrumenten.

Eine zugehörige App soll Nutzern als Anleitung dienen und Übungsmaterial liefern. Begleitend dazu soll die Anwendung auch Grundlagenwissen zu Themen wie Rhythmus oder Musikstruktur vermitteln.

Realisierung über Kickstarter

Die Macher von Tembo haben eigenen Angaben zufolge zuvor unter anderem an Software- und Hardwareprojekten für Technologieunternehmen gearbeitet. Nach Angaben der Entwickler sei das Ziel gewesen, ein Instrument zu schaffen, das sich ohne größere Vorbereitung bedienen lässt und sowohl für spontane Ideen als auch für den Einsatz im Studio geeignet ist.

Tembo wird über Kickstarter vorfinanziert. Das Gerät kann in diesem Rahmen zu Preisen ab 369 Dollar vorbestellt werden. Die Auslieferung wird allerdings nicht vor Januar 2027 erfolgen.