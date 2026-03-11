Neue Heimspeicherlösungen: EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt

Mit der wachsenden Verbreitung von PV-Anlagen steigt auch der Bedarf an Speichersystemen, die Solarstrom im Haushalt effizient nutzen und bei Stromausfällen eine Ersatzversorgung bereitstellen können. Hersteller arbeiten daher zunehmend an Systemen, die Stromerzeugung, Speicherung und Energieverwaltung in einer gemeinsamen Infrastruktur bündeln.

Aktuelle Produktvorstellungen von EcoFlow und Anker SOLIX zeigen, in welche Richtung sich moderne Heimspeicherlösungen entwickeln.

EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt

EcoFlow erweitert sein Portfolio für Wohngebäude um das dreiphasige Solar- und Speichersystem OCEAN 2. Die Lösung kombiniert Photovoltaikanbindung, Batteriespeicher und Energiemanagement in einem gemeinsamen System.

OCEAN 2 unterstützt Photovoltaikanlagen mit einer Eingangsleistung von bis zu 24 Kilowatt und verfügt über drei unabhängige MPP-Tracker. Diese sollen dafür sorgen, dass auch bei komplexen Dachkonfigurationen möglichst viel Solarstrom genutzt werden kann. Das System wird in Leistungsklassen zwischen sechs und zwölf Kilowatt angeboten.

Für den Betrieb bei Stromausfällen verfügt OCEAN 2 über eine integrierte Ersatzstromfunktion für den gesamten Haushalt. Unter bestimmten technischen Bedingungen kann die Umschaltung ohne Unterbrechung erfolgen. Zusätzlich lassen sich Generatoren oder Wechselrichter anderer Hersteller integrieren, um längere Stromausfälle zu überbrücken.

Der Speicher basiert auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die laut Hersteller für mehr als 10.000 Ladezyklen ausgelegt sind. Pro Wechselrichter können bis zu zwölf Batteriemodule mit jeweils fünf Kilowattstunden Kapazität angeschlossen werden. Die Steuerung übernimmt ein integriertes Home Energy Management System, das Energieerzeugung, Verbrauch und Stromtarife auswertet und den Einsatz von Solarstrom und Batteriespeicher entsprechend anpassen soll.

Anker SOLIX X1 bekommt Power Dock Pro

Anker SOLIX erweitert sein Heimspeichersystem X1 um das neue Power Dock Pro. Die Komponente fungiert als automatischer Netzumschalter mit integriertem Backup-Controller und soll das modulare Batteriesystem zu einer vollständigen Energielösung für Wohngebäude ausbauen.

Das Power Dock Pro steuert die Energieflüsse zwischen Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Haushaltsverbrauchern und dem öffentlichen Stromnetz. Ziel ist es, den Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms zu erhöhen. Bei einem Stromausfall übernimmt das System automatisch die Versorgung des Hauses. Laut Hersteller erfolgt die Umschaltung innerhalb weniger Millisekunden.

Das dazugehörige X1-System ist als modularer Batteriespeicher aufgebaut und kann je nach Konfiguration Kapazitäten von fünf bis zu 180 Kilowattstunden erreichen. Mehrere Systeme lassen sich parallel betreiben. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei bis zu zwölf Kilowatt. Der Vertrieb erfolgt über zertifizierte Installationsbetriebe, weitere Infos sollenden Kürze auf der offiziellen SOLIX-Webseite verfügbar werden.