ifun.de — Apple News seit 2001. 45 881 Artikel

Anker SOLIX X1 bekommt Power Dock Pro

Neue Heimspeicherlösungen: EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Mit der wachsenden Verbreitung von PV-Anlagen steigt auch der Bedarf an Speichersystemen, die Solarstrom im Haushalt effizient nutzen und bei Stromausfällen eine Ersatzversorgung bereitstellen können. Hersteller arbeiten daher zunehmend an Systemen, die Stromerzeugung, Speicherung und Energieverwaltung in einer gemeinsamen Infrastruktur bündeln.

Ecoflow Ocean 2 Home Battery Square

Aktuelle Produktvorstellungen von EcoFlow und Anker SOLIX zeigen, in welche Richtung sich moderne Heimspeicherlösungen entwickeln.

EcoFlow OCEAN 2 vorgestellt

EcoFlow erweitert sein Portfolio für Wohngebäude um das dreiphasige Solar- und Speichersystem OCEAN 2. Die Lösung kombiniert Photovoltaikanbindung, Batteriespeicher und Energiemanagement in einem gemeinsamen System.

Kvpc

OCEAN 2 unterstützt Photovoltaikanlagen mit einer Eingangsleistung von bis zu 24 Kilowatt und verfügt über drei unabhängige MPP-Tracker. Diese sollen dafür sorgen, dass auch bei komplexen Dachkonfigurationen möglichst viel Solarstrom genutzt werden kann. Das System wird in Leistungsklassen zwischen sechs und zwölf Kilowatt angeboten.

Für den Betrieb bei Stromausfällen verfügt OCEAN 2 über eine integrierte Ersatzstromfunktion für den gesamten Haushalt. Unter bestimmten technischen Bedingungen kann die Umschaltung ohne Unterbrechung erfolgen. Zusätzlich lassen sich Generatoren oder Wechselrichter anderer Hersteller integrieren, um längere Stromausfälle zu überbrücken.

Ecoflow Ocean 2 Download

Der Speicher basiert auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die laut Hersteller für mehr als 10.000 Ladezyklen ausgelegt sind. Pro Wechselrichter können bis zu zwölf Batteriemodule mit jeweils fünf Kilowattstunden Kapazität angeschlossen werden. Die Steuerung übernimmt ein integriertes Home Energy Management System, das Energieerzeugung, Verbrauch und Stromtarife auswertet und den Einsatz von Solarstrom und Batteriespeicher entsprechend anpassen soll.

Anker SOLIX X1 bekommt Power Dock Pro

Anker SOLIX erweitert sein Heimspeichersystem X1 um das neue Power Dock Pro. Die Komponente fungiert als automatischer Netzumschalter mit integriertem Backup-Controller und soll das modulare Batteriesystem zu einer vollständigen Energielösung für Wohngebäude ausbauen.

Das Power Dock Pro steuert die Energieflüsse zwischen Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Haushaltsverbrauchern und dem öffentlichen Stromnetz. Ziel ist es, den Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms zu erhöhen. Bei einem Stromausfall übernimmt das System automatisch die Versorgung des Hauses. Laut Hersteller erfolgt die Umschaltung innerhalb weniger Millisekunden.

Power Dock Pro Press Release Header Picture Scaled

Das dazugehörige X1-System ist als modularer Batteriespeicher aufgebaut und kann je nach Konfiguration Kapazitäten von fünf bis zu 180 Kilowattstunden erreichen. Mehrere Systeme lassen sich parallel betreiben. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei bis zu zwölf Kilowatt. Der Vertrieb erfolgt über zertifizierte Installationsbetriebe, weitere Infos sollenden Kürze auf der offiziellen SOLIX-Webseite verfügbar werden.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
11. März 2026 um 12:21 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.881 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hat jemand Erfahrung mit dem parallelen Betrieb von ein/ zwei Solix Pro 3 und einem X1? Haben eine Pro3 als Insellösung, eine als Balkonkraftwerk, und haben uns nun als oberste Ausbaustufe nun ein X1 bestellt. Haben ja dann zwei getrennte Smartmeter. Würde die Solix Pro 3 gerne behalten, statt sie unter Wert zu verkaufen.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45881 Artikel in den vergangenen 8905 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven