Video-Überblick: Die Netflix-Neuzugänge im März 2020

Netflix hat uns die Liste der für den kommenden Monat geplanten Neuzugänge übermittelt. Insgesamt landen im März 59 neue Filme und Serien aus Eigenproduktion sowie 30 neue Lizenztitel in der digitalen Flatrate-Videothek.

Als Highlights hebt Netflix für den dritten Monat des noch jungen Jahres unter anderem die dritte Staffel Ozark sowie die Animationsfilme Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland von Studio Ghibli hervor. Eine Kooperation über die ifun.de bereits berichtet.

Volles Programm im März! Am 26. März start das Melodrama Unorthodox weltweit exklusiv auf Netflix – die vierteilige deutsche Original Miniserie ist von Deborah Feldmans gleichnamigen Bestseller inspiriert und wurde von Anna Winger und Alexa Karolinski geschrieben. Am 27. März kehrt Ozark, die Emmy-prämierte Netflix Original Serie, mit ihrer dritten Staffel zurück und stellt die Familie, die in Missouri Millionenbeträge an Geld wäscht, vor neue Herausforderungen.

Im Netflix Film Spenser Confidential spielt Mark Wahlberg einen Ex-Polizisten, der den Mord zweier Kollegen aufklären muss. Neben Wahlberg spielen Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger und Austin Post (aka Post Malone) in zentralen Rollen.

Darüber hinaus entführen Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland von Studio Ghibli in eine fantastische Welt – ab dem 1. März. Das Oscar-prämierte Eiskunstlauf-Drama I, Tonya erscheint am 22. März.