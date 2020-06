Künftige HomePod-Verbesserungen: Auch Spotify wird unterstützt

Ähnlich wie bei Apple TV warten wir auch mit Blick auf den HomePod auf eine Produktvorstellung noch in diesem Jahr. Apples Siri-Lautsprecher ist seit Anfang 2018 in unveränderter Form erhältlich. Der Preis wurde zwar im vergangenen Jahr auf 329 Euro gesenkt, in den Augen vieler Nutzer ist das Gerät jedoch weiterhin nicht nur zu teuer, sondern zudem auch von den Funktionen her zu stark limitiert.

Im Gespräch ist neben einer überarbeiteten Version auch ein kleinerer, günstigerer HomePod. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass der HomePod oder Apple TV die Voraussetzung dafür sind, HomeKit ortsunabhängig zu verwenden. Ein iPad geht zwar auch, allerdings mit Einschränkungen in Sachen Komfort.

Letzteres wird sich im Herbst definitiv ändern. Über die erweiterten HomeKit-Funktionen im Zusammenspiel mit HomeKit haben wir gestern bereits berichtet, so kann der Lautsprecher künftig auch Haustürbesucher ankündigen.

Ebenfalls neu ist die ab Herbst geplante Möglichkeit, den Apple-Lautsprecher nicht nur zur Wiedergabe von Apple Musik, sondern auch anderen Musikdiensten zu verwenden. Auf dem ersten Platz der Erweiterungsliste steht derzeit Spotify. Damit hätte Apple nach der Bereitstellung von Internetradio dann auch Punkt 2 unserer Liste „HomePod: Drei Punkte, bei denen Apple noch nachbessern muss“ abgehakt. Zudem halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass der HomePod vielleicht schon im Herbst über die ebenfalls von uns geforderten erweiterten Equalizer- und Balance-Funktionen verfügt. Damit verbunden könnte Apple dann auch gleich die Stereofunktionen des Lautsprechers optimieren und es endlich ermöglichen, zwei HomePods als Stereo-Lautsprecherpaar am Mac zu verwenden.

Apple hat sich bislang nur sehr spartanisch zu den kommenden HomePod-Verbesserungen geäußert. Einzig die Funktionen im Zusammenhang mit HomeKit und die kommende Unterstützung von mehreren Musikdiensten fanden Erwähnung. Ändern könnte sich dies im Zusammenhang mit den ersten Beta-Tests, Apple lädt derzeit einzelne Nutzer gezielt per E-Mail dazu ein, die kommende HomePod-Software zu testen.