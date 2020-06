HomeKit-Kameras bekommen Aktivitätszonen und Gesichtserkennung

Mit Blick auf HomeKit hat Apple unsere Erwartungen bestätigt. Mit iOS 14 wird es endlich möglich sein, Aktivitätszonen für HomeKit-Kameras festzulegen. Und nicht nur hier hat sich Apple von der Konkurrenz inspirieren lassen, auch Punkte wie Gesichtserkennung oder die Einbindung von HomePod und Apple TV sind uns von anderen Systemen ja nicht gänzlich unbekannt.

Zunächst müssen wir allerdings unterscheiden. Teilweise sind die Funktionen nur in Verbindung mit HomeKit Secure Video möglich. Somit ist für das Einrichten von Aktivitätszonen ein begleitendes iCloud-Abo ab 200 GB Voraussetzung. Dann könnt ihr in der Detail-Ansicht einer Kamera gezielt festlegen, welche der im Bild erfassten Bereiche vom Bewegungssensor überwacht werden sollen.

HomeKit kann die Kamerabilder künftig auch auf bekannte Gesichter überprüfen. Grundlage hierfür liefern die in der Fotos-App markierten und benannten Gesichter. Erkannte Personen werden dann mit Namen angezeigt, zudem können der HomePod und auch Apple TV auf Personen an der Tür bzw. eine HomeKit-Türklingel reagieren und den Besucher ankündigen. Über Apple TV steht per Siri-Sprachbefehl auch jederzeit die Möglichkeit zur Anzeige des Kamerabildes zur Verfügung. Letzteres sollte mit allen HomeKit-Kameras funktionieren, die Aktivitätszonen bleiben den erweiterten Funktionen von HomeKit Secure Video vorbehalten.

Mit iOS 14 lässt ansonsten auch den Rest der Home-App von Verbesserungen profitieren. So soll eine neu strukturierte Startseite mit einer dynamischen Statuszeile zuoberst für mehr Übersicht sorgen. Beim Hinzufügen neuer Geräte bekommt ihr direkt passende Automationen vorgeschlagen und die Beleuchtung kann sich automatisch an die Lichttemperatur im Tagesverlauf anpassen.