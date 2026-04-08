DiscoverEU startet neue Runde für 18-Jährige
Kostenlos per Zug durch Europa: EU verschenkt 40.000 Interrail-Tickets
In knapp drei Stunden, um 12:00 Uhr deutscher Zeit. öffnet die Europäische Union erneut das Bewerbungsfenster für ihr Interrail-Programm DiscoverEU. Vom heute an bis zum 22. April 2026 können sich junge Menschen, die 18 Jahre alt sind, dann auf eines von 40.000 kostenfreien Bahn-Tickets bewerben.
Wichtigste Voraussetzung neben dem Alter ist der Wohnsitz in einem EU-Land oder einem am Erasmus+-Programm beteiligten Staat. Die Initiative gehört seit einigen Jahren zum Förderprogramm Erasmus+ und richtet sich gezielt an Schulabgänger, die Europa eigenständig erkunden möchten.
7.000 Travel-Pässe für Deutschland
Ausgewählte Teilnehmer erhalten einen sogenannten Travel-Pass. Dieser ermöglicht Reisen mit überwiegend umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, vor allem mit der Bahn. In Einzelfällen, etwa bei abgelegenen Regionen oder Inseln, werden auch alternative Transportmittel berücksichtigt. Ergänzend gibt es eine Rabattkarte, die Vergünstigungen für Unterkünfte, kulturelle Einrichtungen und den Nahverkehr vor Ort bietet.
Der Reisezeitraum erstreckt sich vom 1. Juli 2026 bis zum 30. September 2027. Innerhalb dieses Fensters können die Ausgelosten bis zu sieben Tage unterwegs sein. Ziel ist es, verschiedene Länder kennenzulernen und dabei kulturelle Unterschiede ebenso wie gemeinsame europäische Werte zu erleben. Insgesamt werden 40.898 Travel-Pässe unter allen Interessierten verteilt. 6.986 davon sind für Jugendliche aus Deutschland reserviert.
Teilnahmebedingungen und Bewerbung
Voraussetzung für die Teilnahme ist das Geburtsdatum zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008. Zudem müssen Bewerber ihre Identität über ein offizielles Dokument nachweisen und ein Online-Quiz absolvieren, das über die Auswahl mitentscheidet. Auch Gruppenbewerbungen sind möglich. Bis zu fünf Personen können gemeinsam reisen, sofern alle die Bedingungen erfüllen.
Das Programm berücksichtigt auch Teilnehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen. Für sie stehen zusätzliche Unterstützungsangebote bereit. Nach der Auswahl helfen nationale Erasmus+-Agenturen bei der Organisation und Vorbereitung der Reise.
Neben dem Reiseerlebnis selbst setzt DiscoverEU auf Austausch. Viele Teilnehmer vernetzen sich im Vorfeld digital und treffen sich unterwegs. Darüber hinaus werden sie ermutigt, ihre Erfahrungen zu teilen, etwa über soziale Medien oder im eigenen Umfeld.
Eine gute Aktion, die die Datenschutz-Aspekte im Hintergrund hoffentlich besser handhabt als der deutsch-französische Freundschaftspass.
Warum ist das nur für junge Menschen? Ist das nicht altersdiskriminierung?
Ich für meinen Teil halte das für einen sinnvollen Einsatz von Steuergeldern. Auch wenn ich selbst nie davon profitieren konnte.
Die Antwort auf deine Frage steht im FAQ: Das Europäische Parlament hat sich bei dieser Aktion bewusst für junge Menschen dieses Alters entschieden, weil es den Übergang zum Erwachsenenalter markiert und für die Unionsbürgerschaft wichtig ist.
Nur weil das EU Parlment was entscheidet muss das nicht richtig sein.
Natürlich ist das Altersdiskriminierung!
Die hätten sich mal lieber für mehr Druck auf Von der Leyen und ihren Verstrickungen entscheiden sollen.
Nein, ist es nicht.
Zumal ältere, viel mehr Zeit haben zum fahren LOL
Deiner brillanten Logik nach wären Seniorenrabatte auch eine Diskriminierung von jüngeren Menschen. Oder Kinderermäßigungen eine Diskriminierung von älteren Menschen. ;-)
Und die Gratis-Wurst beim Metzger erst!
Wo gibt’s die noch? :(
Haha! :)
In der veganen Schlachterei.
Junge Menschen werden jetzt doppelt gefördert:
1. interrail
2. Y-Tours
Wenigstens für Y-Tours können sich auch etwas Ältere anmelden
Super Sache!
Bravo EU!
Make Europe great again! ;-)))
Scherz beiseite: sehr gute Aktion!
Welcher Scherz?
Meine satirische Propaganda natürlich.
„DiscoverEU“ – Zeigt ein Bild der Räthischen Eisenbahn.
Rhätischen* :(
Die auch in der EU fährt.
Wo genau in der EU, ausser nach Tirano IT?
Und ergänzend vielleicht auch interessant:
Kann ich mit dem DiscoverEU-Travel-Pass auch in die Schweiz und das Vereinigte Königreich reisen?
Alle Bürgerinnen und Bürger eines am Erasmus+-Programm teilnehmenden Landes, die in einem Land wohnen, das zum Interrail-Netz gehört, aber nicht am Erasmus+-Programm teilnimmt (z. B. Vereinigtes Königreich, Schweiz, Montenegro, Bosnien und Herzegowina), können ihre DiscoverEU-Reise von diesem Wohnsitzland aus beginnen. Technisch gesehen werden diese Länder mit dem DiscoverEU-Travel-Pass abgedeckt.
Gibt es eine kleine Toleranz beim Alter? Ich frage für einen Freund, der ist 59.
„Gemeinsame europäische Werte zu erleben“
Ich suche ja immer noch eine Liste dieser Werte also falls jemand helfen kann, dann bitte hier eure gemeinsamen, europäischen Werte hier kommentieren. Danke!
Artikel 2 EU Vertrag, wenn du es nachlesen möchtest.
Das Titelbild sieht nach Glacier Express aus. Ich weiß nicht, ob das hier genau gemeint ist…