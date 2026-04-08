Kostenlos per Zug durch Europa: EU verschenkt 40.000 Interrail-Tickets

In knapp drei Stunden, um 12:00 Uhr deutscher Zeit. öffnet die Europäische Union erneut das Bewerbungsfenster für ihr Interrail-Programm DiscoverEU. Vom heute an bis zum 22. April 2026 können sich junge Menschen, die 18 Jahre alt sind, dann auf eines von 40.000 kostenfreien Bahn-Tickets bewerben.

Wichtigste Voraussetzung neben dem Alter ist der Wohnsitz in einem EU-Land oder einem am Erasmus+-Programm beteiligten Staat. Die Initiative gehört seit einigen Jahren zum Förderprogramm Erasmus+ und richtet sich gezielt an Schulabgänger, die Europa eigenständig erkunden möchten.

7.000 Travel-Pässe für Deutschland

Ausgewählte Teilnehmer erhalten einen sogenannten Travel-Pass. Dieser ermöglicht Reisen mit überwiegend umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, vor allem mit der Bahn. In Einzelfällen, etwa bei abgelegenen Regionen oder Inseln, werden auch alternative Transportmittel berücksichtigt. Ergänzend gibt es eine Rabattkarte, die Vergünstigungen für Unterkünfte, kulturelle Einrichtungen und den Nahverkehr vor Ort bietet.

Der Reisezeitraum erstreckt sich vom 1. Juli 2026 bis zum 30. September 2027. Innerhalb dieses Fensters können die Ausgelosten bis zu sieben Tage unterwegs sein. Ziel ist es, verschiedene Länder kennenzulernen und dabei kulturelle Unterschiede ebenso wie gemeinsame europäische Werte zu erleben. Insgesamt werden 40.898 Travel-Pässe unter allen Interessierten verteilt. 6.986 davon sind für Jugendliche aus Deutschland reserviert.

Teilnahmebedingungen und Bewerbung

Voraussetzung für die Teilnahme ist das Geburtsdatum zwischen dem 1. Juli 2007 und dem 30. Juni 2008. Zudem müssen Bewerber ihre Identität über ein offizielles Dokument nachweisen und ein Online-Quiz absolvieren, das über die Auswahl mitentscheidet. Auch Gruppenbewerbungen sind möglich. Bis zu fünf Personen können gemeinsam reisen, sofern alle die Bedingungen erfüllen.

Das Programm berücksichtigt auch Teilnehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen. Für sie stehen zusätzliche Unterstützungsangebote bereit. Nach der Auswahl helfen nationale Erasmus+-Agenturen bei der Organisation und Vorbereitung der Reise.

Neben dem Reiseerlebnis selbst setzt DiscoverEU auf Austausch. Viele Teilnehmer vernetzen sich im Vorfeld digital und treffen sich unterwegs. Darüber hinaus werden sie ermutigt, ihre Erfahrungen zu teilen, etwa über soziale Medien oder im eigenen Umfeld.

Eine gute Aktion, die die Datenschutz-Aspekte im Hintergrund hoffentlich besser handhabt als der deutsch-französische Freundschaftspass.