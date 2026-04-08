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Neue KI-Werkzeuge integriert

Kindle Scribe Colorsoft jetzt erhältlich: Neue Modelle mit Farbdisplay
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Nachdem Amazon die neue Generation des Kindle Scribe bereits im Herbst angekündigt hatte, sind die Geräte nun im Handel angekommen. Seit heute können sowohl der überarbeitete Kindle Scribe als auch das neue Farbmodell Kindle Scribe Colorsoft bestellt werden.

Kindle Scribe Colorsoft 08 2500

Wie bereits vorgestellt, richtet sich die Produktreihe stärker an Nutzer, die ihre E-Reader auch für Notizen und Dokumentbearbeitung einsetzen. Neben dem klassischen Lesen stehen damit Funktionen für handschriftliche Notizen und das Annotieren von PDFs im Mittelpunkt.

Der reguläre Kindle Scribe ist mit einem 11 Zoll großen, entspiegelten Display ausgestattet und wurde im Vergleich zum Vorgänger überarbeitet. Das Gerät ist dünner und reagiert schneller, wodurch Eingaben mit dem Stift direkter umgesetzt werden. Auch die Beleuchtung wurde angepasst und sorgt für eine gleichmäßigere Ausleuchtung.

Farbvariante ergänzt das Portfolio

Neu hinzugekommen ist der Kindle Scribe Colorsoft, der erstmals Farbe in die Scribe-Reihe bringt. Amazon setzt dabei auf eine spezielle Displaytechnik, die Farbfilter und Beleuchtung kombiniert. Ziel ist eine zurückhaltende Farbdarstellung, die sich vom klassischen LCD unterscheidet und weiterhin auf lange Akkulaufzeiten ausgelegt ist.

Kindle Scribe Ki

Begleitend dazu hat Amazon die Softwarefunktionen erweitert. Dokumente lassen sich mit Cloud-Diensten wie Google Drive und Microsoft OneDrive synchronisieren. Notizen können an OneNote übergeben werden. Zudem steht eine KI-gestützte Suche zur Verfügung, die Inhalte in Notizbüchern anhand natürlicher Sprache auffindbar macht und zusammenfassen kann.

Darüber hinaus integriert Amazon neue KI-Werkzeuge direkt in die Notizbücher. Nutzer können mehrere Seiten auswählen und automatisch zusammenfassen lassen, um zentrale Inhalte schneller zu erfassen.

Eine weitere Funktion wandelt handschriftliche Notizen in einen strukturierten, gut lesbaren Text um. Dabei lassen sich Schriftbild und Formatierung anpassen. Die Ergebnisse werden als neue Seiten im Notizbuch abgelegt. Die KI-Funktionen unterstützen Notizen in Deutsch und Englisch.

Beide Modelle werden mit einem Eingabestift ausgeliefert, der magnetisch am Gerät befestigt wird und ohne eigenes Aufladen auskommt. Der Kindle Scribe startet ab 519,99 Euro, der Kindle Scribe Colorsoft ab 649,99 Euro.

Produkthinweis
Amazon Kindle Scribe 32 GB (neueste Generation) – 11-Zoll-Display mit Frontlicht – Dünner, leichter, schneller... 519,99 EUR
Produkthinweis
Amazon Kindle Scribe Colorsoft 32 GB (neueste Generation) – 11-Zoll-Farbdisplay mit Frontlicht – Dünn, leicht... 649,99 EUR

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08. Apr. 2026 um 09:59 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Leider ist bei den farbigen E-Ink-Bildschirmen die Schriftqualität auch bei rein schwarzer Schrift weit weniger knackig als bei den schwatz-weißen. Natürlich liest es sich aber auch auf denen weitaus augenschonender als auf dem iPad, besonders bei hellem Umgebungslicht.

    • Ja, war auch für mich letztes Jahr der Grund, den colorsoft zurück zu geben und stattdessen wieder den normalen Paperwhite zu holen. Um die Faben nicht noch blasser zu bekommen ist bei den Colorsoft Geräten der Farblayer oberhalb des s/w Layers, was die normalen s/w Anzeige unscharf wirken lässt.

  • Bei dem Preis, dann lieber gleich ein iPad, ja der Akku hält nicht so lange, aber bei dem Preis zu vernachlässigen.

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