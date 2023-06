Deutsch-französische Interrail-Aktion ein Datenschutz-Fiasko

Solche halbgaren Lösungen wären schon unzureichend, wenn ein Ticketanbieter ein paar Konzertkarten verkaufen will. Doch wenn ein Bundesministerium sich hinstellt und Zugtickets verschenkt, dann muss nochmal besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass alles gut getestet ist. Noch schlimmer wird es dann, wenn wir nicht nur neue Pässe anlegen, sondern sogar mehr als 245.000 Datensätze des DiscoverEU-Programms abrufen können. Wir sagen mal wieder: Wenn eine Website marktreif genug ist, um Daten zu verarbeiten, muss sie auch reif genug sein, diese für sich zu behalten. Es ist erschütternd, dass hier so nachlässig gearbeitet wurde – und das anscheinend einfach so hingenommen wird.

Nachdem in diesem Zusammenhang derart viel Verantwortungslosigkeit und Unwissenheit an den Tag gekommen ist, haben sich die Sicherheitsforscher weitere Projekte angeschaut, die von den gleichen Agenturen mit öffentlichen Geldern ausgeführt wurden. Hierbei kam dann ans Licht, dass sich die Daten von 245.971 EU-Bürgern, die sich für das bereits 2018 angelaufene Projekt DiscoverEU registriert haben, ohne Aufwand abrufen ließen.

Mit dem sogenannten „ Freundschaftspass “ haben Deutschland und Frankreich jeweils 30.000 kostenlose Interrail-Tickets für Bahnreisen an junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren verteilt. Hinter den Kulissen lief dabei so einiges schief und das Onlinesystem für die Ticketvergabe gab bei näherer Untersuchung eine ganze Reihe von Schwachstellen preis. Zusammenhängend damit wurde sogar Publik, dass die Registrierungsdaten von 245.000 Teilnehmern an einem ähnlichen EU-Projekt bis zu diesem Wochenende ungeschützt im Netz standen.

Insert

You are going to send email to