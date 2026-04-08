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Einladung statt Warteliste

Alexa+ Beta gestartet: Erste Nutzer in Deutschland freigeschaltet
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12 Kommentare 12

Nachdem Amazon im vergangenen Jahr erste Interessenten für die erweiterte Sprachassistenz Alexa+ gesammelt hatte, beginnt nun offenbar die nächste Phase. Erste Nutzer in Deutschland berichten von konkreten Einladungen zur Teilnahme am Beta-Programm. Damit geht der Dienst hierzulande erstmals in einen praktischen Testbetrieb über.

Alexa Beta Iphone

Während bislang lediglich die Möglichkeit bestand, Interesse zu bekunden, können ausgewählte Anwender Alexa+ nun tatsächlich aktivieren. Laut einer uns vorliegenden Einladung genügt dafür ein einfacher Sprachbefehl. Nutzer starten den erweiterten Funktionsumfang mit „Alexa, starte die Beta“ direkt auf kompatiblen Geräten.

Amazon bestätigt in der Einladung zugleich, dass sich Alexa+ weiterhin in Entwicklung befindet. Teilnehmer sollen ausdrücklich mit Fehlern rechnen und werden dazu aufgefordert, aktiv Rückmeldung zu geben. Entsprechende Feedback-Funktionen sind bereits integriert und lassen sich ebenfalls per Sprachbefehl aufrufen.

Alexa Plus Preis

Smartere Antworten und neue Verzögerungen

Mit dem Start der Beta lassen sich nun auch erste Erfahrungen aus der Praxis einordnen. Anwender berichten, dass Alexa+ vor allem bei klassischen Wissensfragen deutlich besser abschneidet als die bisherige Version. Antworten fallen ausführlicher aus und berücksichtigen häufiger den Gesprächskontext. Gerade bei spontanen Fragen im Alltag, etwa beim Kochen oder nebenbei im Raum, wird dies als spürbare Verbesserung wahrgenommen.

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass der neue Ansatz nicht in allen Bereichen überzeugt. Mehrere Nutzer berichten von längeren Reaktionszeiten bei einfachen Befehlen. Während klassische Alexa-Kommandos bislang nahezu verzögerungsfrei ausgeführt wurden, kann es mit Alexa+ einige Sekunden dauern, bis eine Antwort erfolgt oder ein Gerät reagiert. Besonders bei der Steuerung von Smart-Home-Komponenten wird dies teilweise als Rückschritt wahrgenommen.

Alexa Beta Preise

Die aktuelle Preisgestaltung bei Alexa+ in den USA

Hinzu kommen vereinzelt Probleme mit bestehenden Routinen und Drittanbieter-Integrationen. In einigen Fällen funktionieren gewohnte Abläufe nicht mehr zuverlässig oder müssen neu eingerichtet werden. Auch die Sprachführung wird unterschiedlich bewertet. Während manche Nutzer die natürlichere Ausdrucksweise als Fortschritt sehen, empfinden andere die Antworten als unnötig ausführlich.

Unterm Strich bringt Alexa+ aktuell erkennbar mehr Flexibilität und Kontextverständnis, steht in der aktuellen Beta aber noch vor Herausforderungen bei Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im Alltag. Zur Nutzung wird derzeit ein Echo-Gerät mit Display vorausgesetzt.

Mit Dank an Jan und alle anderen Tippgeber!

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08. Apr. 2026 um 07:57 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Angenommen ich möchte die Beta mal ausprobieren um zu sehen ob es was für mich wäre, stelle dann aber fest das Antworten teilweise zu lange dauern oder etwas anderes nervt…kann ich die Beta dann irgendwie wieder beenden?

  • „Schlummern“ beim Alexa Wecker wird bei der Beta+ nicht mehr als Sprachbefehl erkannt. Sehr doof

  • Bei mir fliegt Alexa bald raus! Versteht in letzter Zeit nur Bahnhof oder reagiert erst gar nicht und bin nicht der einzigste .

  • Ich werde das für meine sehbehinderte Mutter auf jeden Fall holen. Sie kauft jetzt schon mit Alexa ein, aber das ist halt nicht so toll. Wir hoffen, dass das Einkaufserlebnis deutlich besser wird.

  • Die Beta läuft bei mir seit mehr als einem Monat und ist eigentlich ganz gut. Die Antworten sind tatsächlich merklich verzögert, was an der Beta liegen dürfte oder die + braucht grundsätzlich länger. Etwas langfädig ist Alexa auch geworden. Etwas kürzer ginge oft auch. Wenn ich den Beitrag von Jense sehe, kann ich die längeren Antworten durchaus verstehen. Wenn man auf das zuhören beschränkt ist, hilft das beim Verständnis.

    Was mir nicht gefällt, ist die quäkige deutsche Stimme. An einigen Stellen bricht das Englische mit einem Sprachmix durch – mit einer wesentlich angenehmeren Stimme.

    Wichtig ist halt einfach, dass die Beta-Tester Feedback hinterlassen. „Alexa ich habe Feedback“ – sie nimmt das alles mündlich entgegen. Dann wird das Ding besser.

  • Hmm,
    Die Beta wurde bereits im November 2025 gestartet.
    Die Meldung ist uralt!

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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