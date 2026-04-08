Alexa+ Beta gestartet: Erste Nutzer in Deutschland freigeschaltet

Nachdem Amazon im vergangenen Jahr erste Interessenten für die erweiterte Sprachassistenz Alexa+ gesammelt hatte, beginnt nun offenbar die nächste Phase. Erste Nutzer in Deutschland berichten von konkreten Einladungen zur Teilnahme am Beta-Programm. Damit geht der Dienst hierzulande erstmals in einen praktischen Testbetrieb über.

Während bislang lediglich die Möglichkeit bestand, Interesse zu bekunden, können ausgewählte Anwender Alexa+ nun tatsächlich aktivieren. Laut einer uns vorliegenden Einladung genügt dafür ein einfacher Sprachbefehl. Nutzer starten den erweiterten Funktionsumfang mit „Alexa, starte die Beta“ direkt auf kompatiblen Geräten.

Amazon bestätigt in der Einladung zugleich, dass sich Alexa+ weiterhin in Entwicklung befindet. Teilnehmer sollen ausdrücklich mit Fehlern rechnen und werden dazu aufgefordert, aktiv Rückmeldung zu geben. Entsprechende Feedback-Funktionen sind bereits integriert und lassen sich ebenfalls per Sprachbefehl aufrufen.

Smartere Antworten und neue Verzögerungen

Mit dem Start der Beta lassen sich nun auch erste Erfahrungen aus der Praxis einordnen. Anwender berichten, dass Alexa+ vor allem bei klassischen Wissensfragen deutlich besser abschneidet als die bisherige Version. Antworten fallen ausführlicher aus und berücksichtigen häufiger den Gesprächskontext. Gerade bei spontanen Fragen im Alltag, etwa beim Kochen oder nebenbei im Raum, wird dies als spürbare Verbesserung wahrgenommen.

Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass der neue Ansatz nicht in allen Bereichen überzeugt. Mehrere Nutzer berichten von längeren Reaktionszeiten bei einfachen Befehlen. Während klassische Alexa-Kommandos bislang nahezu verzögerungsfrei ausgeführt wurden, kann es mit Alexa+ einige Sekunden dauern, bis eine Antwort erfolgt oder ein Gerät reagiert. Besonders bei der Steuerung von Smart-Home-Komponenten wird dies teilweise als Rückschritt wahrgenommen.

Die aktuelle Preisgestaltung bei Alexa+ in den USA

Hinzu kommen vereinzelt Probleme mit bestehenden Routinen und Drittanbieter-Integrationen. In einigen Fällen funktionieren gewohnte Abläufe nicht mehr zuverlässig oder müssen neu eingerichtet werden. Auch die Sprachführung wird unterschiedlich bewertet. Während manche Nutzer die natürlichere Ausdrucksweise als Fortschritt sehen, empfinden andere die Antworten als unnötig ausführlich.

Unterm Strich bringt Alexa+ aktuell erkennbar mehr Flexibilität und Kontextverständnis, steht in der aktuellen Beta aber noch vor Herausforderungen bei Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit im Alltag. Zur Nutzung wird derzeit ein Echo-Gerät mit Display vorausgesetzt.