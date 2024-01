Kostenfreie Mac-Helfer: Second Clock und WidgetToggler

Zwei noch relativ junge Freeware-Applikationen können euch mit praktischen Erweiterungen für den Mac im Arbeitsalltag zur Hand gehen: Second Clock legt eine zweite Uhr in der Menüleiste des Macs ab, die einfache WidgetToggler-App hingegen kann die auf dem Mac-Schreibtisch abgelegten Widgets im Handumdrehen ausblenden.

Second Clock

Bei Second Clock handelt es sich um ein aktuelles Softwareprojekt des für seine zahlreichen Gratisanwendungen bekannten Entwicklers Sindre Sorhus. Kernaufgabe der Anwendung ist die Anzeige einer zweiten Uhr in der Mac-Menüleiste.

Die Anwendung spricht damit vor allem Nutzer an, die mit Kollegen, Kunden, Familie oder Freunden in anderen Zeitzonen kommunizieren müssen und gerne (ohne umzurechnen) schnell im Blick haben wollen, wie spät es dort ist. Second Clock versteht sich als schlanke Alternative zur Dato-Applikation, die ebenfalls von Sorhus angeboten wird und verfügt nur über wenige Einstellungen. Anwender können lediglich auswählen, welche Zeitzone die App darstellt, ob Second Clock zum Systemstart geladen und ob ein anführender Kurztext in der Menüleiste eingeblendet werden soll.

Auf der Projektseite zum neuen Download stehen weitere Versionen der Anwendung zur Verfügung und ermöglichen anderen, die gerne noch mehr Zeiten in der Menüleiste haben würden, dieses Vorhaben umzusetzen.

WidgetToggler

Ebenfalls sehr schlank und auf nur eine Funktion hin optimiert ist das Open-Source-Projekt WidgetToggler. Die Anwendung für macOS Sonoma kann die auf dem Mac-Schreibtisch abgelegten Widgets mit einem Mausklick verstecken und bietet sich so für Anwender an, die ihren Bildschirm für Kollegen freigeben oder für Bildschirmaufnahmen ordentlich halten möchten.

Standardmäßig lassen sich die Widgets mit der Tastenkombination Command+Control+W ausblenden, zudem erlaubt WidgetToggler die Konfiguration von Fokusfiltern.