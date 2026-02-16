Kommen diese Woche 3 neue Apple-Produkte?

In dieser Woche stehen die Chancen auf neue Apple-Hardware ziemlich gut. Wir haben bereits darüber berichtet, dass am Donnerstag das iPhone 17e erscheinen soll. Das neue Einstiegsmodell in Apples iPhone-Programm wird wie das iPhone 16e auf Anwender setzen, die sich auch mit etwas weniger Leistung und Kameratechnik zufrieden geben. Anders als sein Vorgänger soll das iPhone 17e aber endlich auch über MagSafe-Unterstützung verfügen. Der offizielle Preis für das Gerät wird wohl wieder bei 699 Euro liegen.

Apple-Woche mit Hardware-Offensive?

Auch wenn diese These sehr spekulativ ist: Wenn Apple das iPhone 17e tatsächlich am Donnerstag vorstellt, stehen die Chancen gut, dass wir an den Tagen zuvor ebenfalls neue Apple-Produkte sehen. Ganz oben auf der Liste stehen neu aufgelegte Varianten des MacBook Pro mit leistungsfähigerem M5-Prozessor. Bislang bietet Apple das Notebook ja nur mit dem Basismodell seines M5-Chips an, während die schnelleren Varianten noch auf Prozessoren vom Typ M4 Pro und M4 Max setzen.

Ein zeitnahes Upgrade für das Basismodell des iPad würde ins Konzept passen, weil sich die aktuelle Version von Apples Einsteiger-Tablet nicht mit den KI-Funktionen von „Apple Intelligence“ verwenden lässt. Diese sollen in Kürze erneut erweitert werden, wenngleich noch nicht klar ist, in welchem Umfang Apple die bereits 2024 angekündigten Funktionen mit iOS 26.4 beziehungsweise iPadOS 26.4 nachliefert.

Zu den weiter in Kürze von Apple erwarteten Produktvorstellungen gehören Upgrades für das MacBook Air und den Mac Studio, ebenso sollen in diesem Jahr noch neue Versionen des iMac und des Mac mini folgen. Das neue MacBook Air dürften wir spätestens Ende April sehen.

„Billig-MacBook“ soll im März kommen

Schon im März soll Apple sein erstes „Special Event“ in diesem Jahr abhalten und in diesem Rahmen eine komplett neue, günstigere Variante des MacBook vorstellen, die anstelle der M-Prozessoren auf einen der sonst im iPhone verbauten Chips aus Apples A-Reihe setzen.

Symbolbild

Dem Magazin Bloomberg zufolge soll der Preis für das Gerät deutlich unter 1.000 Dollar liegen. Das intern als J700 geführte Modell werde wie alle aktuellen Macs ein Gehäuse aus Aluminium erhalten. Um trotz des niedrigeren Preises bei diesem Material zu bleiben, würde Apple auf ein neues, effizienteres Fertigungsverfahren setzen, das schneller und günstiger ist als die bisherigen Methoden.

Das mit einer Bildschirmgröße von knapp 13 Zoll ausgestattete Gerät soll in auffälligen Farbtönen angeboten werden. Bei Apple seien neben den klassischen Farben auch helle Gelb-, Grün-, Blau- und Rosatöne im Test.