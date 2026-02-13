Fiido: App, Ersatzteile und Watch als Argumente gegen teure E-Bikes

Wer hier regelmäßig mitliest, weiß, dass wir günstigen E-Bikes grundsätzlich offen gegenüberstehen. Gerade in Städten wie Berlin wirkt es wenig überzeugend, mehrere tausend Euro in ein E-Bike zu investieren, das im Zweifel sehr schnell wieder verschwindet.

Fiido hatten wir als Budget-Anbieter bislang noch nicht auf dem Radar

So attraktiv Design, Markenname und urbanes Versprechen vieler hochpreisiger Modelle auch sein mögen, das Risiko, mit (s)einer Neuanschaffung an der Spree letztlich nur zweimal um den Block zu fahren, ist verdammt hoch.

Entsprechend interessant sind Anbieter, die komplette E-Bikes mit Akku und alltagstauglicher Ausstattung für Preise im unteren vierstelligen Eurobereich anbieten. In der Praxis zeigen Tests immer wieder, dass sich diese Räder funktional durchaus mit deutlich teureren Modellen vergleichen lassen.

Breites Portfolio: Vom klassischen Cityrad über Gravelbikes bis hin zu Longtail-Modellen

Gleichzeitig gibt es einen Kritikpunkt, der bei günstigen E-Bikes regelmäßig auftaucht und teilweise auch berechtigt ist. Bei einigen Anbietern bleibt unklar, wie es um Ersatzteile, Service und langfristige Verfügbarkeit steht. Oft entsteht der Eindruck, dass eine begrenzte Anzahl an Import-Containern in Europa verkauft wird und der Hersteller danach kaum noch präsent ist.

Selbst bei überschaubaren Anschaffungskosten sorgt diese Unsicherheit für ein ungutes Gefühl, insbesondere wenn spezielle Bauteile benötigt werden oder Reparaturen anstehen.

Ersatzteilversorgung und digitales Ökosystem

Vor diesem Hintergrund hat sich Fiido unsere Aufmerksamkeit gesichert. Der Anbieter ist uns erst kürzlich aufgefallen, hebt sich aber im Budget-Segment sichtbar ab. Fiido verkauft nicht nur vergleichsweise günstige E-Bikes, sondern tritt mit einem deutlich breiter angelegten Gesamtangebot auf. Bereits vor dem Kauf lässt sich einsehen, welche Ersatzteile für die jeweiligen Modelle verfügbar sind und was diese kosten. Viele Komponenten sind für den Selbsteinbau vorgesehen, was zusätzliche Flexibilität schafft.

Die Ersatzteil-Situation ist schon vor dem Kauf im Bild

Hinzu kommt ein digitales Ökosystem, das die Fahrräder begleitet. Eine iPhone-App kommuniziert mit den Rädern, zeigt Fahrdaten wie Geschwindigkeit an, liefert Serviceinformationen und kann auch als elektronische Sperre genutzt werden.

Ergänzend bietet Fiido eine eigene Smartwatch an, über die sich die Fahrräder entsperren lassen und die neben Gesundheitsdaten auch Fahrinformationen anzeigt. Für Nutzer ohne Apple Watch ergibt sich so ein geschlossenes System, das eng mit dem Fahrrad verzahnt ist.

Fiido bietet eine eigene Smartwatch mit Rad-Konnektivität

Fiido T2 E-Lastenrad

Das Portfolio reicht vom klassischen Cityrad über Gravelbikes bis hin zu Longtail-Modellen. Letztere machen bereits auf dem Datenblatt eine stimmige Figur. Das Longtail-Bike T2 liegt preislich bei 1.499 Euro (der aktuell laufende Coupon-Code „VDAY100“ zieht von vielen Bikes zusätzlich 100 Euro ab).

Zum Vergleich: Ähnliche Modelle beginnen selbst abseits des Fachhandels, etwa bei Decathlon, erst nördlich von 2.000 Euro. Für den Multitinker von Riese & Müller müssen in der Basisausstattung (!) sogar 5.499 Euro hingelegt werden.

Gerade für den Stadtalltag ist dieser Unterschied relevant, wenn man das Risiko von Diebstahl und die begrenzte Bereitschaft von Versicherungen, auch nach dem dritten Verlust erneut einzuspringen, im Hinterkopf hat.

Die Fiido-App ist in Teilen bereits deutsch lokalisiert

Das Fiido T2 E-Lastenrad lässt sich unter anderem mit einer Kinderrückbank ausstatten und bietet Platz für Gepäck oder Transporttaschen am Heck. Breite Reifen und große Akkus, die auch separat erhältlich sind, gehören ebenfalls zur Ausstattung. Wir haben das T2 geordert und sind dabei, uns das auf den ersten Blick solide wirkende Gesamtpaket genauer anzusehen.

Sobald wir das Longtail-Modell ausführlicher bewegen und prüfen konnten, melden wir uns in den kommenden Wochen erneut und bewerten, ob Fiido tatsächlich die typischen Schwächen vieler Budget-E-Bikes adressiert oder ob es beim guten Ersteindruck bleibt.

Schauen wir uns gerade genauer an, das Fiido T2