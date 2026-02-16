Audible: Wieder drei Hörbücher für jeweils 99 Cent

Amazon-Kunden können für kurze Zeit von einer neuen Audible-Sonderaktion profitieren. Das Angebot läuft nur bis Ende der Woche und richtet sich wie üblich nur an ausgewählte Kunden. Ob man zur Teilnahme berechtigt ist, lässt sich am einfachsten durch den Aufruf der Aktionsseite überprüfen.

Grundsätzlich setzt Amazon voraus, dass man in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt und in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abonnement gehabt hat. Ausgeschlossen sind Kunden, die in den letzten 14 Monaten zwei oder mehr Angebote für vergünstigte Audible-Abos in Anspruch genommen haben.

Abo monatlich kündbar

Mit dem Probeabo bezahlt man drei Monate lang nur 0,99 Euro statt der regulär berechneten 9,95 Euro pro Monat. Nach Ablauf der Probephase verlängert sich das Abonnement automatisch zu diesem Preis, wenn man nicht fristgerecht kündigt. Das Abo lässt sich ansonsten monatlich beenden.

Genau genommen handelt es sich beim Audible-Abo um eine Mischung aus Hörbuch-Flatrate und Kaufmodell. Man kann sich jeden Monat ein Hörbuch aussuchen, das man dauerhaft und auch nach Beendigung des eigenen Abonnements anhören kann. Begleitend dazu erhalten Abonnenten während der Laufzeit Zugriff auf einen Flatrate-Pool mit Hörbüchern aus allen Kategorien sowie auf Exklusiv-Podcasts von Audible.

Neuerscheinungen und Exklusivtitel

Um dieses Konzept optimal zu nutzen, sollte man die monatlichen Kauftitel sorgfältig auswählen. Audible hat viele Neuerscheinungen, ungekürzte Titel und zum Teil auch Exklusivtitel im Programm, die eher selten und wenn, dann nur sehr spät auch über den Flatrate-Pool angeboten werden. Diese Bücher sind prädestiniert für den Einsatz der monatlichen Titelguthaben.

Der Zugriff auf das Angebot von Audible ist per Webbrowser und über die von Audible angebotenen Hörbuch-Apps möglich. Dazu zählen neben Anwendungen für Smartphones und Mobilgeräte auch Apps für die Fire-TV-, Echo- und Kindle-Geräte von Amazon.