Kochen: Rezept-App „Crouton“ landet auf dem Mac

Wenn ihr euch bereits zu den langjährigen Nutzern der Rezept-Ablage Paprika zählen solltet, dann könnt ihr direkt weitergehen, die blutjunge Mac-Applikation Crouton kann den alten Kategorie-Platzhirschen noch nicht ersetzen. Wer allerdings neu im Markt für Rezept-Verwaltungen ist, sollte sich den viel versprechenden Kandidaten ruhig mal anschauen.

Crouton: Die Teilen-Erweiterung muss aktiviert werden

Im August 2020 als Mobil-Applikation für iPhone und iPad gestartet, lässt sich Crouton ab sofort auch auf den Mac laden und hier als native Desktop-Applikation nutzen. Für den Import neuer Rezepte, die natürlich jederzeit auch manuell eingegeben werden können, bringt Crouton eine Teilen-Erweiterung mit, an die sich Weblinks direkt aus eurem Browser heraus übergeben und so in den Bestand des eigenen Crouton-Kochbuches übernehmen lassen.

Web-Import, Skalierung, Wochenplan

Die mit Hilfe des Web-Imports in der App gesicherten Rezepte werden über Apples iCloud mit allen Geräten eures Apple-Accounts synchronisiert und können per Schiebereger von einem Viertel der Zutaten bis zur zehnfachen Menge flexibel skaliert werden.

Rezepte werden über Safari importiert…

Zudem bietet die App unterschiedliche Exportmöglichkeiten der bereits gesicherten Rezepte an. Diese lassen sich als PDF-, Markdown-, Text- oder Crouton-Datei teilen und weitergeben, können aber auch an die von der App verwaltete Einkaufsliste übergeben und zum Wochenplan hinzugefügt werden, der das Planen und Organisieren der Essen der kommenden Woche übernehmen kann.

Eine Koch-Ansicht führt schrittweise durch die hinterlegten Zubereitungsschritte der Rezepte und gestattet das Abhaken einzelner Zutaten.



…landen in der App und syncen per iCloud

Ihr könnt die Universal-Anwendung für Mac, iPhone und iPad ohne Risiko ausprobieren. Der Download ist kostenlos und gestattet es die App mit bis zu 20 Rezepten zu füllen. Erst anschließend wird der 4,49 Euro teure In-App-Kauf für Crouton Plus fällig, der das Limit entfernt.