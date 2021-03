Yale Smart Keypad: Optionales Tastenfeld zum HomeKit-Türschloss

Mit dem Linus Smart Lock hat Yale ein mit HomeKit kompatibles, motorisiertes Türschloss im Angebot. Die Erweiterung lässt sich mit einem vorhandenen Schließzylinder nutzen. Auf der Innenseite der Tür angebracht, wird ein eingesetzter Schlüssel per Siri, HomeKit-App oder mithilfe der für iOS und die Apple Watch verfügbaren App des Herstellers gesteuert.

Quasi im Nachgang zu unserer initialen Besprechung des Linus Smart Lock wollen noch einen Blick auf das zugehörige Keypad werfen. Mit dessen Hilfe lässt sich das Schloss auch dann bedienen, wenn man iPhone oder Apple Watch nicht dabei hat. Das 25 x 72 Millimeter große „Smart Keypad“ von Yale ist mit seinen 2 Zentimetern doppelt so dick wie das Konkurrenzprodukt von Nuki. Dafür lässt sich das Yale-Zubehör allerdings auch mit zwei gewöhnlichen AAA-Batterien betreiben und ist zudem mit einer Tastenbeleuchtung ausgestattet, die automatisch aktiviert wird, sobald man eine Taste auf dem Ziffernfeld drückt.

Befestigt wird das Zubehör wahlweise mit einem mitgelieferten Klebepad oder zwei Schrauben. Man montiert dabei Rückseite in Bluetooth-Reichweite zum Schloss neben die mit dem Linus Smart Lock ausgestattete Tür und klickt anschließend das Keypad selbst ein. Die initiale Verbindung zum Schloss wird dann über die Yale-App hergestellt. Der Prozess ist selbsterklärend und in wenigen Minuten erledigt.

Nach der Installation generiert die Yale-App zunächst automatisch zufällige fünfstellige Zugangscodes für die hinterlegten Nutzer sowie einen generell verwendbaren „Notfallcode“. Wenn ihr für die ganze Familie einen allgemeinen Code zum Öffnen der Tür bereitstellen wollt, müsst ihr den Notfallcode verwenden. Die den einzelnen Nutzern zugewiesenen Codes müssen jeweils unterschiedlich sein. Ihr könnt sowohl die Türcodes für die einzelnen Nutzer als auch den Notfallcode jederzeit durch eigene, aus fünf Ziffern bestehende Codes ersetzen.

Die Verwaltung der Türcodes läuft über die „Gästeliste“ genannte Benutzerverwaltung in der Yale-App. Dort findet sich beispielsweise auch die Option, die Möglichkeit zum Öffnen der Tür per Notfallcode zeitlich zu beschränken. Unabhängig von allen spezifischen Einstellungen lässt sich die Bedienung über das Keypad in der App auch generell durch eine Schieberegler deaktivieren.

Das Smart Keypad von Yale ist in Deutschland für knapp 70 Euro erhältlich. Das Linus Smart Lock selbst kostet rund 230 Euro.