Klein wie ein AirTag: Apple arbeitet an KI-Wearable

Apple entwickelt laut einem Bericht von The Information ein kleines, tragbares KI-Gerät, das in Größe und Form an ein AirTag erinnern soll. Das runde, flache Gehäuse soll aus Aluminium und Glas bestehen und etwas dicker als der bekannte Tracker ausfallen.

So vielleicht? Eine Fotomontage dessen, was kommen könnte…

Vorgesehen sind zwei Frontkameras, ein Lautsprecher sowie mehrere Mikrofone. Intern befindet sich das Projekt in einer frühen Testphase, ob es zum Marktstart kommt gilt derzeit noch als offen.

Technik und Funktionsumfang

Das geplante Gerät setzt auf zwei Kameras mit Standard- und Weitwinkeloptik, die Fotos und Videos aufnehmen können. Drei Mikrofone sollen Umgebungsgeräusche erfassen. Ein integrierter Lautsprecher gibt Audio aus, zusätzlich ist eine physische Taste an der Seite vorgesehen. Die Stromversorgung erfolgt kabellos nach dem Prinzip der Apple Watch. Eine feste Befestigungslösung ist bislang nicht integriert, könnte im weiteren Verlauf der Entwicklung aber ergänzt werden.

Als Softwarebasis gilt ein neuer, dialogorientierter KI-Chatbot, den Apple zur diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz vorstellen soll. Die nächste Ausbaustufe von Siri soll Googles Gemini-Modelle nutzen und nicht nur einfach Fragen beantworten, sondern auch umfangreiche Gespräche führen können. Der Pin soll den Chatbot unabhängig nutzen können und nicht zwingend an ein weiteres Gerät gebunden sein.

Nicht nur OpenAI entwickelt eigene Hardware

KI-Ansteckgeräte haben sich bisher nur begrenzt durchgesetzt. Dennoch arbeiten zahlreiche Unternehmen an vergleichbaren Konzepten. OpenAI entwickelt gemeinsam mit Jony Ive ein eigenes KI-Produkt. Meta setzt auf smarte Brillen mit KI-Funktionen, während Amazon mit dem Bee-Armband experimentiert. Vor diesem Hintergrund steht auch Apple unter dem Druck, eigene Ansätze zu prüfen.

Auch Amazon experimentiert mit kleinen KI-Wearables

Ob Apple das KI-Wearable eigenständig verkauft oder mit anderen Produkten kombinieren wird, ist offen. Ein möglicher Verkaufsstart wird frühestens für 2027 angeführt. Gleichzeitig weist der Bericht darauf hin, dass sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet und auch eingestellt werden könnte.