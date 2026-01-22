Transparenz und menschliche Verantwortung
ARD, ZDF, DLF: Öffentlich-Rechtliche legen gemeinsamen KI-Regeln fest
Die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle haben sich auf gemeinsame Leitlinien für den Einsatz Künstlicher Intelligenz verständigt. Der sechs Punkte umfassende KI-Kodex (PDF-Download) soll sicherstellen, dass neue technische Möglichkeiten mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag vereinbar sind.
Im Zentrum steht dabei die klare Festlegung, dass redaktionelle und publizistische Verantwortung weiterhin beim Menschen liegt. Technische Systeme dürfen unterstützend wirken, treffen jedoch keine eigenständigen inhaltlichen Entscheidungen.
Um das Vertrauen des Publikums zu wahren, verpflichten sich die Sender zu Transparenz beim Einsatz von KI. Inhalte, an deren Erstellung oder Bearbeitung automatisierte Systeme beteiligt waren, sollen nachvollziehbar gekennzeichnet werden. Redaktionelle Kontrollmechanismen bleiben auch dann bestehen, wenn KI-Werkzeuge bei Recherche, Textbearbeitung oder Produktionsabläufen zum Einsatz kommen. ARD und ZDF wollen so Effizienzgewinne nutzen, ohne journalistische Sorgfaltspflichten zu relativieren.
Datenstandards, Kooperation und Energieeffizienz
Ein weiterer Schwerpunkt des Kodex liegt auf dem verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Die beteiligten Häuser betonen die Bedeutung verlässlicher und transparenter Trainingsgrundlagen für KI Systeme. Diskriminierende Verzerrungen in Datenbeständen sollen erkannt und aktiv adressiert werden. Personalisierte Angebote sollen Vielfalt fördern und Filtereffekte vermeiden. Gleichzeitig sehen die Sender Schulungen für Mitarbeitende vor, um den sachgerechten Umgang mit KI Anwendungen zu stärken und Risiken realistisch einzuordnen.
- PDF-Download: KI-Kodex von ARD, ZDF, DLF & DW
Darüber hinaus wollen ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle enger zusammenarbeiten. Geplant ist ein intensiver Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie gemeinsame Entwicklungen von KI gestützten Lösungen. Diese Kooperation soll auch über die eigenen Häuser hinausreichen und den Dialog mit Wissenschaft, Forschung und anderen Medien fördern.
Ergänzend verankert der Kodex Nachhaltigkeit als verbindliches Kriterium. Sowohl beim Training als auch beim laufenden Einsatz von KI-Systemen soll auf einen sparsamen Energieeinsatz geachtet werden.
@thom: Die „Wahrheit“ ist also eine absolute Definition?
In meiner Denkweise gibt es jedoch verschiedene Ansichten des selben Sachverhaltes, was zu unterschiedlichen Endergebnissen für den Begriff „Wahrheit“ führen kann, die jedoch alle korrekt sind.
Ich habe mir daher angewöhnt, für Wichtiges mehrere Ansichten einzuholen und mir selbst meine Meinung zu bilden. Ist etwas Arbeit, aber lohnt sich für mich.
Kurzer Einwurf von unserer Seite: Bei Kommentaren wie dem von „thom“ sind wir tatsächlich hin und her gerissen, wie wir damit umgehen sollen.
Wäre der Beitrag isoliert bei uns eingegangen, hätten wir ihn vermutlich direkt entfernt, weil pauschale Vorwürfe dieser Art aus unserer Sicht keine konstruktive Diskussion ermöglichen und wir dafür keine Plattform bieten möchten.
In diesem Fall haben wir den Kommentar jedoch erst gesehen, nachdem bereits mehrere differenzierte Antworten darauf erfolgt sind. Ein nachträgliches Löschen hätte bedeutet, diese Reaktionen gleich mit zu entfernen, was wir den beteiligten Leserinnen und Lesern gegenüber als unfair empfinden.
Deshalb bleibt der ursprüngliche Kommentar ausnahmsweise stehen, nicht als Zustimmung, sondern um die darauf folgenden Einordnungen und Gegenpositionen nachvollziehbar zu lassen.
