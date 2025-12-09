Zwei Modelle: Google plant smarte KI-Brillen für 2026

Google arbeitet an zwei Varianten smarter KI-Brillen, die im Jahr 2026 auf den Markt kommen sollen. Beide Modelle setzen auf künstliche Intelligenz und laufen mit Android XR, der Plattform für tragbare XR Geräte. Die Brillen sind so konzipiert, dass sie mit einem Smartphone verbunden werden.

Die eigentliche Rechenarbeit erfolgt auf dem Mobilgerät. Google setzt bei der Hardwareentwicklung auf Partnerschaften mit Samsung sowie den Brillenherstellern Warby Parker und Gentle Monster.

Modelle mit unterschiedlichem Funktionsumfang

Die erste Variante der KI-Brillen kommt ohne sichtbares Display aus. Sie ist auf sprachbasierte Unterstützung ausgelegt und verfügt über integrierte Lautsprecher, Mikrofone und eine Kamera. Nutzer können Fotos aufnehmen und anschließend Fragen zu ihrer Umgebung stellen.

Die Auswertung übernimmt dabei Google Gemini. Die Brille liefert daraufhin kontextbezogene Informationen oder Hilfestellungen. Damit richtet sich das Modell an Anwender, die im Alltag möglichst unauffällig auf KI Funktionen zugreifen möchten.

Das zweite Modell bietet zusätzlich ein Display im Brillenglas. Darüber lassen sich Informationen direkt im Sichtfeld einblenden. Vorgesehen sind unter anderem Navigationshinweise in Echtzeit oder automatisch erzeugte Untertitel bei fremdsprachigen Gesprächen. Auch diese Version greift auf die gleichen KI Funktionen zurück und nutzt die Verbindung zum Smartphone für Datenverarbeitung und Internetzugang.

Wettbewerb im Markt der KI-Brillen

Google positioniert sich mit den geplanten Brillen in einem bereits wachsenden Marktsegment. Meta bietet bereits KI-Brillen in Kooperation mit Ray Ban und Oakley an. Diese Modelle erlauben Sprachsteuerung, Fotoaufnahmen und in einigen Varianten auch die Anzeige von Informationen im Glas. Auch bei Apple wird an eigenen KI Brillen gearbeitet. Branchengerüchte gehen ebenfalls von einer möglichen Vorstellung im Jahr 2026 aus.

Google selbst betont, dass die eigenen Modelle leicht, alltagstauglich und optisch unauffällig gestaltet werden sollen. Die enge Zusammenarbeit mit etablierten Brillenmarken soll dabei helfen, Technik und klassisches Design zu verbinden. Mit Android XR entsteht parallel eine einheitliche Softwarebasis, die künftig auch weitere tragbare Geräteklassen unterstützen soll.