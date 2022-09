klarnaschulden aus Cupertino: Erst mal keine Kleinstkredite von Apple

Der Konzern, dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, soll den Einstieg in das lukrative Geschäft mit den Kleinstkrediten vorerst verschoben haben und könnte sich bis iOS 16.4 bzw. bis in das nächste Frühjahr hinein Zeit lassen.

Eine Gemengelage, in der Apple dadurch auffällt, den prognostizierten Start von Apple Pay Later eben nicht im Rahmen des jüngsten iPhone-Events kommuniziert zu haben.

Diese ermutigen Verbraucher mitunter zu Spontankäufen, zu denen in der aktuellen Situation eigentlich die Mittel fehlen. Was dabei herauskommt kann bestaunt werden, wenn man sich in sozialen Netzen wie TikTok mit dem Hashtag #klarnaschulden auseinandersetzt.

