Für beide iPad Pro-Modelle: Magnet-Ständer jetzt mit 15 Euro Abzug

Der Zubehör-Anbieter Lululook bietet seine magnetischen iPad-Ständer für das iPad Pro 12,9 Zoll und das iPad Pro 11 Zoll zur Stunde mit jeweils 15 Euro Sofort-Rabatt an.

Magnetkraft im Hoch- und Querformat

Wir haben die Ständer Anfang August in die Hand genommen und unseren Eindruck der Aluminium-Accessoires hier verschriftlicht. Die Ständer richten sich an Anwender die ihre Tablets häufig zum Videoschauen oder als Zweit-Display am Mac einsetzen.

Zudem sprechen die Magnethalterungen Hobbyköche an, die eine gute iPad-Aufbewahrung für die Küche benötigen und könnten zudem auf Interesse bei Fans des Apple-Pencil stoßen, die die Halterungen auch als Zeichen-Ständer einsetzen können.

Auch im Kassenbereich und überall dort wo iPads eine repräsentative Funktion erfüllen, können die Halterungen des Anbieters punkten. Was man hier vor dem Kauf allerdings berücksichtigen sollte: Die Halterungen lassen sich zwar rotieren, setzen dafür aber einen nicht unerheblichen Krafteinsatz voraus. Mal eben vom Hoch ins Querformat wechseln ist also nicht ganz so einfach wie man beim Blick auf die Bilder des Anbieters vermuten könnte.

Nur ohne Hülle nutzbar

Ebenfalls nicht unwichtig: Die Magnet-Fixierung funktioniert nur bei nackten Geräten. solltet ihr euer iPad in einer Hülle verstaut haben, dann kann es sein, dass die Magnetkraft nicht mehr ausreicht um iPad und Hülle gleichzeitig festzuhalten.

Der Sofort-Rabatt in Höhe von 15 Euro lässt sich sowohl beim iPad Pro-Ständer in iMac-Optik aktivieren, als auch bei dem faltbaren Modell zum Mitführen in Rucksack und Tasche. Von beiden Modellen können sowohl die großen als auch die kleinen Versionen günstiger mitgenommen werden. Statt 82 bzw. 86 Euro kosten die Ständer nach Aktivierung des Gutscheins auf den jeweiligen Produktseiten nur noch 67 bzw. 71 Euro.