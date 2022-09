Elephant Card verfügbar: Kompakt-Halterung verbindet MacBook und iPhone

Update vom 27. September: Die Elephant Card ist jetzt für 9,99 Euro im Handel erhältlich. Eine Druckvorlage für den eigenen 3D-Drucker steht auf thingiverse.com zur Verfügung

Original-Eintrag vom 14. September: Zur Veröffentlichung von macOS 13 Ventura im Oktober wird Apple auch die neue System-Funktion „Kamera-Übergabe“ einführen, die den Einsatz eines iPhones als Webcam in Kombination mit Apples-Rechnern wie dem MacBook Air und dem MacBook Pro ermöglicht.

Zur Nutzung der „Kamera-Übergabe“, die Apple auf amerikanischen Systemen als „Continuity Camera“ bezeichnet, brauchen Anwender einen halbwegs aktuellen Mac, ein kompatibles iPhone und eine Halterung, mit der sich Apple Smartphone am Display des eingesetzten Rechners befestigen lässt.

Alternative zu Belkin und dem 3D-Drucker

Eine kommerzielle Lösung wird dabei der Apple-Partner Belkin anbieten. Wie diese aussieht und funktioniert haben wir Anfang August bereits im Video gesehen:

Allerdings buhlen auch zahlreiche freie Konzepte um eure Gunst, die zum Einsatz lediglich den Zugang zu einem 3D-Drucker und etwas freie Zeit voraussetzen.

So sammeln sich auf den einschlägigen Portalen inzwischen zahlreiche 3D-Vorlagen, die meist das MagSafe-Ladegerät des iPhones zweckentfremden, um das iPhone und MacBook miteinander zu kombinieren.

Elephant Card aus Wien

Eine weitere Alternative aus Österreich kündigt sich mit der sogenannten Elephant Card an. Bei der Kunststoffhalterung handelt es sich um eine Halterung in Größe einer Kreditkarte, die sich aufklappen und so als iPhone-Halterung am MacBook-Display nutzen lässt.

Die Elephant Card soll bereits in Kürze auf amazon.de erhältlich sein und wurde vom Team Nobile in Wien erdacht und produziert. Die gleichen Köpfe also, die bereits für AirBell-Fahrradglocke mit AirTag-Versteck verantwortlich zeichneten. Der geplante Verkaufspreis wird auf der Seite der Macher noch nicht kommuniziert.

Die kleine Karte, die sich im eingebetteten Video zeigt, ist kompatibel mit dem MacBook 2017, dem MacBook Pro 2017, dem MacBook Air 2018 und aller späteren Modellen.