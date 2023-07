Klarna: Neuer „Magic Import“ verlangt E-Mail-Vollzugriff

Mit der neuen Komfort-Funktion „Magic Import“ will Klarna seine Bestandskunden nun dazu bringen die eigenen Shopping-Profile freiwillig preiszugeben. Das neue Feature, darüber informiert das 2005 gegründete Unternehmen heute per Pressemitteilung, soll alle Online-Bestellungen an einem zentralen Ort zusammenführen. Unabhängig davon ob diese über Klarna abgerechnet wurden oder nicht.

