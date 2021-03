KinoGlitch Pro: iPad-App für Bild- und Videoeffekte

Die iPad-Applikation KinoGlitch Pro kann vorübergehend ohne Bezahlung aus dem App Store mitgenommen werden und darf aktuell komplett risikofrei ausprobiert werden. Die etwas über 50 MB große Anwendung von Katerina Alieksieienko ist in der Lage Bild- und Videodateien zu öffnen und kann diese mit Hilfe zahlreicher Bildfilter auf unterschiedlichste Arten verfremden.

Der Name ist dabei Programm. Die zuletzt Ende 2018 aktualisierte Applikation versucht sich an unterschiedlichen „Glitch“-Filtern, die mit Bildfehlern, Artefakten und Oberflächen-Beschaffenheiten spielen und die Ästhetik von technisch verursachten Aussetzer und Macken in einen Werkzeugkasten für mehr oder weniger reproduzierbare Ergebnisse gießen.

Manipuliert Fotos und Videos…

Werden Video-Dateien in KinoGlitch Pro importiert, können diese mit zahlreichen Glitch-Filtern manipuliert werden. Dabei stehen nicht nur neun Voreinstellungen zur Auswahl (Glitch, Chromatic, Mirror, Tiles Pixelate, Ray, Tunnel, Escher und Wave), für jede Voreinstellung existieren auch mehrere Presets, die eine Anpassung von Intensität und Variation des Effektes ermöglichen.

…und exportiert (auch) Videos

Mit KinoGlitch Pro manipuliert eBilder lassen sich als Grafik-Dateien exportieren, können jedoch (und dies gilt auch für Videos) auch im dreidimensionalen Raum bewegt, vergrößert und rotiert werden, was wiederum im Video festgehalten und als eben solches exportiert werden kann.

Hier stehen dann unzählige Möglichkeiten zur Feinjustierung bereits. Über 100 Grids lassen sich auswählen, Lichter, Intensität und Sichtbarkeit können angepasst werden.

KinoGlitch Pro ist ein Nischen-Download für Video-Künstler, Bewegbild-Installationen und Grafik-Spielereien, der zuletzt für knapp 6 Euro angeboten wurde und aktuell gänzlich ohne Bezahlung ausprobiert werden kann.