„Kingdom: Classic“: Retro-Sidescroller für den Mac kostenlos

Mac-Gamer mit Steam-Account können das Strategiespiel Kingdom: Classic gerade kostenlos abstauben. Der normalerweise 5 Euro teure Titel wird im Rahmen einer Sonderaktion über den Humble Store verschenkt.

Die Pixeloptik des Spiels lässt Kingdom: Classic älter aussehen, als es tatsächlich ist. Der Mix aus 2D-Sidescroller und Strategiespiel ist erst vor fünf Jahren erschienen und die Entwickler haben das Spiel bewusst in Retro-Optik gehalten. Der Spieler muss sich gleichermaßen um die Treue seine Untertanen sorgen, wie auch sein Hab und Gut vor dem Diebstahl durch gierige Widersacher beschützen.

In Kingdom kann jede ausgegebene Münze das Zünglein an der Waage zwischen Wohlstand und Niedergang sein. Kümmere dich um dein Reich innerhalb seiner Grenzen, oder wag dich in die Wildnis vor, um ihre Wunder und Gefahren zu entdecken. Beherrsche das Land, bau deine Verteidigung auf, und wenn die Dunkelheit hereinbricht, stehe mit der Krone auf dem Haupt bis zum bitteren Ende an der Seite deines Volkes.