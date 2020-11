SyncBird als „iTunes-Alternative“ zur Verwaltung von iOS-Geräten

Das für Mac und Windows erhältliche SyncBird haben wir in der Vergangenheit schon hier und da angesprochen. Die App will eine leistungsfähige und benutzerfreundliche Alternative zur klassischen Verwaltung von iOS-Geräten über iTunes bzw. den Finder von macOS darstellen. Den grundlegenden Leistungsumfang von SyncBird gibt es dauerhaft kostenlos, für eine Reihe von in der Pro-Version der App verfügbaren Zusatzfunktionen werden normalerweise aber 30 Dollar fertig. Noch bis morgen verschenken die Entwickler die Lizenz für eine Vollversion ihrer App allerdings.

SyncBird kümmert sich um die Dateiübertragung zwischen iPhone, iPad, Mac und Computer. Dazu zählt der Transfer von Musik ebenso wie die Verwaltung von Fotos, Videos oder den auf dem iPhone gespeicherten Kontakten. Anders als bei Apples Standardlösungen kann die Übertragung dabei in beliebiger Richtung erfolgen, somit lassen sich beispielsweise auch Daten von einem iOS-Gerät auf ein anderes Gerät kopieren.

Ergänzend kann man mithilfe der App auch Backups von iOS-Geräten erstellen, und zwar auch in vollem Umfang, also inklusive aller Musik- und sonstigen Mediendateien. SyncBird kann darüber hinaus auch auf bereits vorhandene iTunes-Backups zugreifen, sodass sich hier beispielsweise spezielle Daten wie Nachrichten, Kontakte oder Notizen auslesen lassen.

Mit dem Programmbereich „PhoneCare“ versprechen die Entwickler zudem die Möglichkeit, iOS-Geräte von unnötigem Datenmüll zu befreien. Möglicherweise ist dies ja eine Option für Menschen, die mit Blick auf ihren freien iPhone-Speicher stets am Limit leben. SyncBird wirbt damit, die iOS-Geräte durch das Löschen von unnötigen Überbleibseln, temporären und Cache-Dateien in erstaunlichem Ausmaß von Ballast befreien zu können.

Weiterführende Infos zu der zeitlich limitierten Gratisaktion findet ihr auf der Webseite der Entwickler. Der in diesem Zusammenhang ausgegebene Lizenzcode lautet IOZ6-OGPJ-J7CC-WEGR-B8YW.