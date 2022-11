Der neue Kindle Scribe: So schlau wie ein Blatt Papier

Texterkennung? Nein. Eine Suchfunktion für handschriftliche Notizen? Nein. Kopieren und Einfügen von Zeichnungen? Nein. Fragen, die mit „Kann der neue Kindle Scribe auch…“ werden Besitzer des jüngsten Ebook-Readers von Amazon, der heute zu Preisen ab 369,99 Euro in den Markt startet, so gut wie immer mit einem kategorischen Nein beantworten müssen.

Eine neue Notizbuch-Bibliothek sammelt Stifteingaben

Der Kindle Scribe kann handschriftliche Notizen entgegennehmen ansonsten aber so gut wie nichts, wozu seine Vorgängermodelle nicht auch schon in der Lage gewesen wären.

So schlau wie ein Blatt Papier

Eine Tatsache, die bei den ersten Einsätzen des mit einem üppigen 10,2-Zoll-Paperwhite-Display ausgestatteten Ebook-Readers geradezu irritiert. Machen sich technisch interessierte Leserinnen und Leser nach der Ersteinrichtung neuer Geräte doch gerne mal auf die Suche nach kleinen versteckten Details, vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten und versteckten Konfigurationsoptionen, um das ganze Potenzial ihres neuen Gerätes ausschöpfen zu können – beim Kindle Scribe sucht man dergleichen jedoch nahezu vergebens.

Die neue Schreibfunktion setzt auch bei der Nutzung des Eingabestiftes um, was den Kindle bei seiner Kernaufgabe, dem Lesen von Texten, zu einem herausragenden Gerät gemacht hat: Die Konzentration auf das Wesentliche.

Wer bereits einen Kindle besitzt, der weiß: Beim Lesen verhalten sich die E-Ink-Displays fast wie Papier. Seiten lassen sich Blättern, Bücher können mit Anmerkungen und Lesezeichen versehen werden. Das war es dann aber auch schon. Suchfunktion und Format-Einstellungen sind kleine Extras, fallen aber nicht weiter ins Gewicht.

18 Seiten-Layouts zur Auswahl

Bei der Einführung der neuen Schreibfunktion setzt der Kindle Scribe jetzt auf eine ähnlich spartanische Umsetzung: Anwender können den Kindle zur Texteingabe nutzen und sich dafür virtuelle Notizbücher mit einem von 18 unterschiedlichen Seiten-Layouts erstellen.

Notizbücher können mit Hintergünden versehen werden

Das virtuelle Papier kann kariert, gepunktet, als Drehbuch-Vorlage mit Szenen-Beschreibungen oder auch ganz ohne helfende Linien gewählt werden. Anschließend lassen sich die Notizbücher jederzeit öffnen und zum Drauflosschreiben nutzen.

Um die eigenen Gedanken auf Papier zu bringen stehen hier fünf Strichstärken und ein Textmarker zur Verfügung – damit skizziert man dann quasi „zweifarbig“, allerdings durchgehend monochrom.

Und dies funktioniert hervorragend. Anders als beim iPad vermittelt die leicht texturierte Display-Oberfläche des Kindle Scribe tatsächlich ein papierähnliches Schreibgefühl, was von der umgehenden Linienführung, die augenblicklich nach Auflage des Stiftes einsetzt, noch verstärkt wird.

Die Stift-Konfiguration ist sehr überschaubar

Zwei Stiftvarianten zur Auswahl

Dabei müssen sich Käufer des neuen Kindle Scribe bereits bei der Bestellung zwischen zwei Stiftvarianten entscheiden. Das Kindle Scribe mit Standard-Eingabestift (ab 369,99 Euro) lässt nur die Nutzung einer Stift-Funktion zu.

Das Kindle Scribe mit Premium-Eingabestift (ab 399,99 Euro) besitzt eine zusätzliche Taste die das schnelle Umschalten zwischen zwei konfigurierbaren Werkzeugen (etwa Stift und Textmarker oder Stift und Radiergummi) gestattet. Zur Nutzung der jeweiligen Alternativ-Funktion muss die Taste jedoch gedrückt gehalten werden. Zudem verfügt der Premium-Eingabestift über einen gesonderten Radiergummi auf seiner Rückseite. So lässt sich der Premium-Eingabestift umgedreht auch zum Löschen handgeschriebener Textbereiche einsetzen.

Der Eingabestift: Haftet magnetisch und muss nicht aufgeladen werden

Und die fertigen Texte?

Die handschriftlich verfassten Texteingaben lassen sich im PDF-Format exportieren, dies allerdings nur widerwillig. So spuckt der Kindle selbst keine PDF-Dateien aus, sondern kann auf Zuruf lediglich einen Link generieren, der sich an bis zu fünf E-Mail-Adressen zustellen lässt und diese mit einem nur wenige Tage gültigen Verweis auf einen PDF-Download über Amazon Server versorgt.

Per E-Mail: PDF-Export der eigenen Notizbücher

Das direkte Versenden der Notizbücher im PDF-Format fällt damit ebenso weg, wie ein automatisierter Export oder eine Synchronisation der Texteingaben mit zusätzlichen Desktop-Anwendungen.

Hier tut man sich als Anwender einen großen Gefallen damit, dass Kindle Scribe nicht als Neuerfindung des Notizblock sondern als Papier-Nachahmung zu verstehen. Das neue Kinde versorgt euch mit unendlich vielen Notizheften, denen ihr eure Ideen und Gedanken anvertrauen könnt. Der Funktionsumfang deckt sich dabei in etwa mit den Funktionen, die auch ein richtiger Notizblock zur Verfügung stellt.

Hat man sich mit der Tatsache arrangiert, dass das Kindle Scribe das klassische Moleskine lediglich imitieren und nicht unbedingt verbessern will, dann funktioniert dies auch wirklich gut.

PDF-Dateien mit Grafik-Inhalten

Die Eingabestifte halten magnetisch an der Seite des Gerätes, die optional erhältlichen Kindle Scribe-Stoffhüllen, die eine extra Schlaufe für den Stift bieten, sollte man beim Kauf jedoch unbedingt in Erwägung ziehen, da diese das gewinkelte Aufstellen des neuen Kindle ermöglichen und die Text-Eingabe so etwas bequemer machen.

Zum einhändigen Lesen fast zu schwer

Was die Nutzung des Kindle Scribe als Lesegerät angeht, muss man aufgrund des großen Displays für Kompromisse bereit sein. Der E-Reader wiegt 433 Gramm und ist, verglichen mit dem aktuellen Paperwhite (205 Gramm) mehr als doppelt so schwer. Beim Lesen klassischer E-Books werden Handgelenk und Oberarm irgendwann müde.

Zudem will abgewartet werden, wie sich die Software-Implementierung des Kindle Scribe mit der Zeit entwickelt. Noch merkt man der ersten Ausgabe hier und da an, dass es sich um die erste Manifestation einer neuen Idee handelt.

Der Platz für Notizen ist auf ein Rechteck beschränkt

So lassen sich die Hintergründe der Notizbücher nur einmalig pro Notizbuch und nicht auf Seitenbasis festlegen. Beim Setzen von handschriftlichen Anmerkungen in gerade gelesenen Büchern steht nur ein begrenzter Platz zur Verfügung, der weder gescrollt noch erweitert werden kann. Wer seine Anmerkungen hier nicht in das dafür vorgesehene Textfeld gezwängt bekommt, der hat keine Möglichkeit einen zusätzlichen Satz zu verfassen. Wie auf Papier eben.

Für Anmerkungen in PDF-Dokumenten stehen neben dem Marker und dem Stift keine gesonderten Werkzeuge bereit. Zudem fehlt uns eine schnelle Exportfunktion sowohl für die handschriftlichen Notizen die beim Lesen von E-Books erstellt wurden als auch zum Weitergeben gerade mit handschriftlichen Anmerkungen versehener PDF-Dokumente.

PDF-Anmerkungen: Leider ohne Spezialwerkzeuge

Für wen ist das Kindle Scribe?

Unser Eindruck: Bei Amazons neuestem Kindle handelt es sich um einen digitalen Begleiter für Anwender, die sich ohnehin schon zum Kreis der E-Book-Fans zählen und den Weg aus den eigenen vier Wänden bislang nur mit Notizheft und Kugelschreiber angetreten sind.

Eben jene Zielgruppe darf ab sofort zum Kindle Scribe greifen und muss sich nie wieder Gedanken darüber machen, zu wenig freie Seiten mitzuführen. Ob sich der Wechsel von echter hin zu virtueller Tinte lohnt, könnt ihr selbst ausrechnen: Beim aktuellen Moleskine-Tarif von knapp 15 Euro für etwa 200 weiße Seiten rentiert sich der neue Kindle Scribe mit Premium-Eingabestift bereits nach 5500 selbst beschriebenen Seiten. Die E-Reader-Funktion gibt es dann als Dreingabe quasi kostenlos obendrauf.