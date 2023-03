Kindle E-Reader: Die besten Preise des Jahres sind da

Noch vor dem Auftakt der diesjährigen Frühjahrsangebote, die der Onlinehändler Amazon heute gegen 18:00 Uhr von der Leine lassen will, wurden die E-Reader der Kinder-Familie im Preis reduziert und sind momentan so preiswert verfügbar wie in diesem Jahr bislang noch nicht.

Amazon baut Kindle-Angebot um

Der Reduzierung der E-Reader waren sowohl begrüßenswerte als auch viel kritisierte Änderungen am Kindle-Angebot Amazons vorausgegangen.

Zum einen hatte Amazon kürzlich den Verkauf von Tageszeitungen, entsprechenden Zeitungsabonnements und Magazinen eingestellt. Eine Neuerung, mit der sich das Kindle nun leider nicht mehr als bequemer, digitaler Zeitungs-Kiosk am Urlaubsort einsetzen lässt, zumindest nicht ohne das E-Paper zuvor woanders zu organisieren und selbst auf das Gerät zu übertragen.

Aktuell wird vermutet, dass Amazon mit diesem Schritt die eigene Leseflatrate Amazon Kindle Unlimited stärken will und Zeitungsverlegern so druck macht, an dieser mitzuwirken.

Zum anderen hat Amazon erst Ende des vergangenen Jahres die Möglichkeit nachgereicht, .EPUB-Dateien auf die Kindle-Lesegeräte zu übertragen und unterstützt damit nun endlich den wohl am weitesten verbreiteten Standard von E-Books überhaupt.

Aktuell zu Impulskauf-Preisen

Nach wie vor macht die Integration des Amazon Stores die Kindle-E-Reader aber nahezu konkurrenzlos, zudem rücken die jetzt geforderten Preise die unterschiedlichen Varianten des E-Readers in Impulskauf-Gefilde.

Nach unserer Meinung gefragt, würden wir die aktuelle Version des Kindle Paperwhite empfehlen und derzeit noch einen Bogen um den mit zusätzlicher Handschrifteingabe ausgestatteten Kindle Scribe machen.

Die Stift- und PDF-Funktionen gefallen uns zwar ausgesprochen gut, die Größe und das nicht unerhebliche Gewicht von 433 Gramm lassen dass einhändige Lesen mit dem Kinde Scribe aber nicht wirklich lange zu.

Im Rahmen der Preisreduzierung wird das neueste Kindle Paperwhite (ohne Werbung) derzeit bereits für 104,99 Euro statt 149,99 Euro angeboten. Mit Werbung ist dieser bereits für 85 Euro zu haben.