Eine Steckdose zum Mitnehmen: 155Wh im Rucksackformat

Auf die ultrakompakte Powerstation des Anbieters Powdeom haben wir erstmals Ende Februar aufmerksam gemacht. Damals wurde der handliche Akku mit einem Preisnachlass von über 30 Prozent abgegeben und machte die kleine Powerstation für viele Anwender so zum Spontankauf.

Seit dieser Berücksichtigung sind nun knapp vier Wochen vergangen, inzwischen haben auch wir unsere ersten Erfahrungen mit der Powdeom 155Wh sammeln können. Was uns beim ersten Blick auf das robuste Gehäuse des Powdeom-Akkus leicht überrascht hat: Die länglich geformte Powerstation ist etwa 21 cm x 9 cm x 9 cm groß. Was auf den Produktbildern teilweise leicht trapezförmig wirkt ist komplett rechteckig und rechtwinklig.

Ansonsten liefert die Powdeom 155Wh so ziemlich exakt das, was der Blick auf die Produktdaten des Herstellers auch erwarten lässt: Vier USB Steckplätze mit denen sich Mobiltelefone, Kopfhörer und Co. aufladen lassen, einen USB-C-Port, der eine Ladeleistung von bis zu 65 Watt über den Power-Delivery-Standard zur Verfügung stellt und damit stark genug ist, um aktuelle iPhones und so ziemlich jedes MacBook mit ausreichend Ladestrom zu versorgen, sowie DC Ein- und Ausgänge.

155 Wh und eine Leistung von bis zu 150 W

Eine rot leuchtende Info-Anzeige auf der Gerätefront informiert nach dem Einschalten über den aktuellen Füllstand des tragbaren Akkus, der mit einer Kapazität von 42.000 mAh beziehungsweise 155 Wattstunden ausgestattet ist.

Mit 21 cm x 9 cm x 9 cm groß etwa so groß wie ein Milchkarton

Die LED-Lampe lässt sich problemlos als Taschenlampe einsetzen und besitzt darüber hinaus zwei zusätzliche Modi, die kein Mensch braucht: Ein Stroboskop-ähnliches Flackern, das nach dem zweiten Druck auf die Taschenlampen-Taste aktiviert wird und das obligatorische SOS-Signal, das die Hersteller aller Powerstation als unabdingbar für ihre Geräte ausgemacht zu haben scheinen.

Größtes Highlight der kleinen Powerstation, die in etwa so groß ist wie ein Milchkarton, ist die Steckdose auf der Gerätefront. Hier lassen sich sowohl Euro-Netzteile als auch UK- und US-Stecker einsetzen und werden mit einer Ausgangsleistung von bis zu 150 Watt versorgt.

Für Heizdecke, Lautsprecher und Dremel

Wofür man das braucht? Viele brauchen eine tragbare Steckdose wahrscheinlich gar nicht. Dann gibt es aber auch Eltern, die in den kalten Wintermonaten gerne eine Wärmedecke in ihren Multisport-Fahrradanhänger vom Typ Thule Chariot Cross legen möchten. Heimwerker, die ihren 130-Watt-Dremel auch mal im Garten einsetzen möchten. Oder Sonos-Fans, die ihre Play:One mit der kleinen Powerbank vorübergehend auch im flexiblen Akkubetrieb nutzen können, ohne gleich in einen Sonos Move oder Sonos Roam investieren zu müssen.

Zielgruppe sind kleine Verbraucher ohne eigene Akkus

Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150 Watt verortet sich das Powdeom-Gerät irgendwo zwischen Powerbank und Powerstation und ist ein praktischer Allrounder, der mal eben für Energie und Licht in Keller und Garten sorgen kann, ohne gleich mit ienem Verkaufspreis von 1500 Euro zu Buche schlagen zu müssen. Zum Vergleich: Das Anker PowerHouese mit 256Wh Kapazität und 200 Watt maximaler Ausgangsleistung kostet 329,99 Euro.

Über den Lederriemen, der fest fixiert als Tragegriff vorgesehen ist, kann man geschmacklich geteilter Meinung sein. Wichtig zu wissen: Die Powdeom Powerstation lässt sich sowohl über das mitgelieferte Netzteil als auch über den integrierten USB-C-Port mit Strom versorgen. Hier geht es zur Produktseite des Herstellers. Das beiliegende Nutzerhandbuch haben wir mal durch den Scanner geschoben: PDF-Download.