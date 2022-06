EPUB statt MOBI: Amazon beschneidet „An Kindle senden“-Funktion

Dass sich in Sachen Format-Unterstützung einige Änderungen anbahnen würden hatte Amazon seinen Kindle-Kunden bereits zu verstehen gegeben, war in der Außenkommunikation aber vor allem auf die Tatsache eingegangen, dass man das EPUB-Format (.epub) fortan in die Liste der kompatiblen E-Book-Formate aufnehmen werde.

EPUB kommt, MOBI verschwindet

Wie Amazon seinen Kindle-Kunden aktuell mitteilt, wird ab August dafür jedoch die Unterstützung für das bislang bevorzugte MOBI-Format (.mobi, .azw) aus der Dateiübergabe-Funktion „An Kindle senden“ gestrichen.

Wer „An Kindle senden“ bislang also dafür genutzt hat, ausgesuchte Lese-Inhalte an seine E-Book-Reader zu transferieren, der muss ab übernächsten Monat auf ein anderes Format setzen. Um den Umstieg so komfortabel wie möglich zu machen wird Amazon demnächst sowohl die kostenlose Kindle-Applikation für iOS-Geräte als auch den Desktop-Download „An Kindle senden“ für PC und Mac um eine volle EPUB-Unterstützung erweitern.

Bestandsdateien nicht betroffen

Immerhin, MOBI-Dateien, die sich bereits in der persönlichen Kindle-Bibliothek befinden, sind nicht von den angekündigten Umstellungen betroffen und werden sich auch nach dem Umstieg vom MOBI- zum EPUB-Format weiterhin öffnen und lesen lassen.

Unter anderem nutzen auch Verleger die „An Kindle senden“-Funktion. So können Abonnenten der Wochenzeitung ZEIT ihre Digitalausgabe direkt auf die E-Book-Reader senden lassen. Amazon stellt dafür neben den Apps auch eine spezielle E-Mail-Adresse zur Verfügung, die eingehende Dokumente umgehend auf den Lesegeräten der Kunden verfügbar macht.

Die Mac-AApplikation „An Kindle senden“ lässt sich auf amazon.com aus dem Netz laden. Der Download ist bereits ordentlich in die Jahre gekommen und nennt als Systemvoraussetzung mindestens OS X 10.11 El Capitan.